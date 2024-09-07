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По Уфе без прав гоняли байкеры-школьники

Стыд и позор: уфимские гаишники добрались до родителей нарушителей

7 сентября 2024, 07:30
Фото: ГАИ РБ

По Уфе без прав гоняли байкеры-школьники

В Уфе родителям пришлось краснеть перед инспекторами — ГАИ Башкирии отчиталось о рейдах против малолетних байкеров-нарушителей на территории региона.

Так, в ночь на 7 сентября 16-летнего подростка, управлявшего мотоциклом, задержали в Орджоникидзевском районе города. На несовершеннолетнего байкера составили протокол, на место вызвали отца задержанного. Теперь личное дело любителя двухколёсного транспорта будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних.

В Нагаево сотрудники ГАИ заметили квадроцикл, которым управлял 10-летний школьник — транспорт у него забрали и отвезли на штрафстоянку.

Куда печальнее обернулась беспечность 17-летнего парня в Уфе на улице Орджоникидзе — там юноша на мопеде врезался в отечественную «Гранту». К счастью, никто не пострадал, тем не менее, на молодого человека составили четыре протокола.

В ГАИ также упомянули, что в Михайловке инспекторы остановили отечественное авто «девятой» модели, за рулём которого находилась 17-летняя девушка.

Фото: ГАИ РБ

Ранее в Уфе в ГАИ вызвали мать несовершеннолетнего студента, катавшегося по городу на автомобиле.

Маме уфимского студента пришлось краснеть перед ГАИ
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