Стыд и позор: уфимские гаишники добрались до родителей нарушителей

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Так, в ночь на 7 сентября 16-летнего подростка, управлявшего мотоциклом, задержали в Орджоникидзевском районе города. На несовершеннолетнего байкера составили протокол, на место вызвали отца задержанного. Теперь личное дело любителя двухколёсного транспорта будет рассматривать комиссия по делам несовершеннолетних.
В Нагаево сотрудники ГАИ заметили квадроцикл, которым управлял 10-летний школьник — транспорт у него забрали и отвезли на штрафстоянку.
Куда печальнее обернулась беспечность 17-летнего парня в Уфе на улице Орджоникидзе — там юноша на мопеде врезался в отечественную «Гранту». К счастью, никто не пострадал, тем не менее, на молодого человека составили четыре протокола.
В ГАИ также упомянули, что в Михайловке инспекторы остановили отечественное авто «девятой» модели, за рулём которого находилась 17-летняя девушка.