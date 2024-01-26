«Игнорируйте»: глава Демского района Уфы сделал важное заявление

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Антон Тарасов, глава Демского района в Уфе, столкнулся с действиями мошенников, использовавших его имя для обмана. В своем канале в Телеграм он разъяснил ситуацию, указав на то, что к некоторым гражданам начали поступать ложные сообщения, якобы отправленные им лично, хотя сам Антон Тарасов не инициировал никаких контактов
Мошенники выдавали себя за Тарасова, распространяя предупреждения о предстоящих звонках от лиц, якобы представляющих федеральные органы безопасности. По обыденному образцу их обмана, они намеревались убеждать потенциальных жертв перевести денежные средства.
«Если сегодня от якобы моего имени вам поступили подобные сообщения — игнорируйте. Это мошенники, создавшие фейковый аккаунт.», — предупредил Антон Тарасов
Ранее Mkset сообщал о том, что обманщики часто выдавали себя за высокопоставленных чиновников. Мошенники создавали фейковые аккаунты министра спорта республики Руслана Хабибова, руководителя Управления Роспотребнадзора республики Анны Казак и министра труда и социальной защиты населения РБ Ленары Ивановой. Отметим, что мошенники создавали фейковый аккаунт главы Минтруда Башкирии не один раз.