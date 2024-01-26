«Игнорируйте»: глава Демского района Уфы сделал важное заявление

Антон Тарасов, глава Демского района в Уфе, столкнулся с действиями мошенников, использовавших его имя для обмана. В своем канале в Телеграм он разъяснил ситуацию, указав на то, что к некоторым гражданам начали поступать ложные сообщения, якобы отправленные им лично, хотя сам Антон Тарасов не инициировал никаких контактов