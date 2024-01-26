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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

В выходные уфимцы не смогут подъехать к популярной железнодорожной платформе

В Уфе перекроют проезд к популярной железнодорожной станции

26 января 2024, 05:58
Фото: 1MI

В выходные уфимцы не смогут подъехать к популярной железнодорожной платформе

Об ограничениях сообщила мэрия.

В Уфе на сутки перекроют проезд к железнодорожной станции «Спортивная» в Черниковке. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В релизе говорится, что ограничения связаны с перевозкой крупногабаритного груза для ремонтных работ на теплотрассе. Из-за этого проезд от Индустриального шоссе до платформы будет закрыт с 6:00 27 января. Откроют его только в 6:00 воскресенья.

Из-за готовящегося митинга «в поддержку Радия Хабирова» в центре Уфы сегодня перекрыты несколько улиц.

Ряд Улиц в центре Уфе перекроют в конце рабочей недели
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#Общество#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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