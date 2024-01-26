В Уфе перекроют проезд к популярной железнодорожной станции

В релизе говорится, что ограничения связаны с перевозкой крупногабаритного груза для ремонтных работ на теплотрассе. Из-за этого проезд от Индустриального шоссе до платформы будет закрыт с 6:00 27 января. Откроют его только в 6:00 воскресенья.