В Уфе перекроют проезд к популярной железнодорожной станции

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В Уфе на сутки перекроют проезд к железнодорожной станции «Спортивная» в Черниковке. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В релизе говорится, что ограничения связаны с перевозкой крупногабаритного груза для ремонтных работ на теплотрассе. Из-за этого проезд от Индустриального шоссе до платформы будет закрыт с 6:00 27 января. Откроют его только в 6:00 воскресенья.
Из-за готовящегося митинга «в поддержку Радия Хабирова» в центре Уфы сегодня перекрыты несколько улиц.