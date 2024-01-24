Прокуратура Уфы выявила нарушения в содержании объекта культурного наследия

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
В ходе инспекции, проведенной прокуратурой Ленинского района города Уфа, обнаружились серьезные дефекты в двухуровневом доме на улице Зенцова, который был возведен в начале XX века, а именно в 1903 году. Здание является объектом культурного наследия регионального значения и включен в соответствующий реестр, страдает от повреждений.
В результате осмотра экспертами были замечены повреждения вроде отслаивания кирпичной кладки, рушения карниза над основным входом и других элементов фасадной отделки, а также потеря раствора между кирпичами и появление вертикальных трещин. Сведения о неблагополучном состоянии фасада сообщил местный житель.
С 2011 года помещения указанного здания находятся в аренде у АНО «Центр образования „Солнечный круг“», но теперь пребывание детей в этом здании считается рискованным из-за его текущего состояния.
Из-за того, что арендатор не выполнял свои обязанности, возникла угроза безопасности: обваливающиеся части здания могут нанести вред учащимся и прохожим. В пресс-службе прокуратуры РБ подчеркнули, что арендатор должен был самостоятельно заниматься капремонтом и поддержанием нормального состояния объекта и прилегающей к нему территории.
Ответственность за поддержание состояния здания и его фасада, а также за регулярное проведение капитального ремонта, согласно условиям договора аренды, лежала на арендаторе. Однако проверка работы образовательного учреждения не была проведена; оценка ситуации основывается исключительно на жалобах относительно деградации фасада. Прокуратура района обратилась к главе администрации Уфы с требованием исправить нарушения законодательства, которые были выявлены.
В ходе обсуждения было решено, что арендатор должен срочно заняться монтажом ограждающего устройства для предотвращения обрушения кирпичной кладки.