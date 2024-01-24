Прокуратура Уфы выявила нарушения в содержании объекта культурного наследия

Ответственность за поддержание состояния здания и его фасада, а также за регулярное проведение капитального ремонта, согласно условиям договора аренды, лежала на арендаторе. Однако проверка работы образовательного учреждения не была проведена; оценка ситуации основывается исключительно на жалобах относительно деградации фасада. Прокуратура района обратилась к главе администрации Уфы с требованием исправить нарушения законодательства, которые были выявлены.