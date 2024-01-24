«Люди потеряли доверие к руководству»: жители Башкирии требуют отремонтировать ДЮСШ

В телефонном разговоре c корреспондентом Mkset.ru активист более подробно описал состояние единственной в районе спортшколы. По его словам, в 2019 году в республике началась программа по строительству бассейнов, однако Благоварский район упустил возможность принять в ней участие. Нынешний же спорткомплекс был открыт в 1991 году и с тех пор в нём не производилось капитального ремонта (в открытии ДЮСШ с. Языково принимал участие Муртаза Рахимов — прим. ред.). Сейчас дети занимаются в нескольких направлениях — бокс, мини-футбол, волейбол, для взрослых работала секция аэробики.