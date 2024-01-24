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Published Сегодня, 13:33

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Updated Сегодня, 13:46

В Башкирии граждане сообщают о плачевном состоянии спортшколы

«Люди потеряли доверие к руководству»: жители Башкирии требуют отремонтировать ДЮСШ

24 января 2024, 13:33
Фото: Дмитрий Школин / vk.com

В Башкирии граждане сообщают о плачевном состоянии спортшколы

Неравнодушный гражданин обращался к Джеффу Монсону и Елене Прочаковской, а в школе собираются утеплить окна. Однако сроки строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса не называются.

Жители Благоварского района в очередной раз просят республиканские власти обратить внимание на состояние детско-юношеской спортивной школы в селе Языково. Комментарий с требованием решить проблему и отремонтировать здание появился под записью Радия Хабирова в соцсетях.

Дмитрий Школин, общественник и активист из села Коб-Покровка Благоварского района, написал под постом главы республики о том, что на протяжении 30 лет в здании ДЮСШ с. Языково не производился ремонт. Это привело к тому, что тренажёры пришли в негодность, а в спортивном зале и раздевалках холодно.

— Люди потеряли доверие к руководству Республики! Обращались к депутатам Курултая! Сколько можно издеваться над детьми? 30 лет нет ремонта! Бассейн, который обещали еще 7 лет назад, только проектируют… Власть к нашим детям не повернулась лицом! — Д. Школин.

О том, в каком состоянии находится ДЮСШ с. Языково, мы писали ранее. Посетители секций жаловались на тёмные помещения и на то, что действует лишь один туалет. Тогда администрация пообещала построить новый ФОК с бассейном.

Для полной характеристики картины Дмитрий прикрепил к своему комментарию видеозаписи.

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В телефонном разговоре c корреспондентом Mkset.ru активист более подробно описал состояние единственной в районе спортшколы. По его словам, в 2019 году в республике началась программа по строительству бассейнов, однако Благоварский район упустил возможность принять в ней участие. Нынешний же спорткомплекс был открыт в 1991 году и с тех пор в нём не производилось капитального ремонта (в открытии ДЮСШ с. Языково принимал участие Муртаза Рахимов — прим. ред.). Сейчас дети занимаются в нескольких направлениях — бокс, мини-футбол, волейбол, для взрослых работала секция аэробики.

В 2023 году в ДЮСШ сделали небольшой ремонт — латали трубы. Однако это не устранило холода. Единственный кочегар попал под сокращение, из-за чего состояние котельной и труб некому контролировать и приводить в порядок. В здании нет душевых, работает один туалет как для взрослых, так и для детей (вне зависимости от их пола).

Больше всего Дмитрия Школина беспокоит отсутствие диалога властей с гражданами, а также планов для капитального ремонта сооружения.

— Мы находимся не в Хайбуллинском, не в Зилаирском районе и не в Сибае! Языково — в 67 км от Белого дома, но нас власти слышать не хотят! — Д. Школин.

Сам неравнодушный гражданин, также являющийся участником проекта по строительству хоккейной площадки в селе Коб-Покровка по программе поддержки местных инициатив, заявил, что пытался обратиться по вопросу о ДЮСШ к Джеффу Монсону, Константину Толкачёву и даже смог выйти на диалог с Еленой Прочаковской.

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Источник, близкий к руководству спортшколы, сообщил, что в настоящее время готовится проект строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса — об этом заверили в районной администрации. Но сроки строительства неизвестны.

В настоящий момент с тренажёрами действительно есть проблема, допуск к ним закрыт для безопасности. По словам собеседника, несмотря на морозы, в помещениях сохраняется температура в 17°С, однако при сильных ветрах становится холодно. Чтобы решить проблему, школа собирается утеплить здание за счёт утепления каркаса и установки второго слоя стеклянных окон.

Ранее ДЮСШ оказалось замешано в коррупционном деле. Бывший директор учреждения под угрозой заставлял подчинённых тренеров отдавать часть премии ему наличными деньгами.

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#Общество#Видео#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Благоварский язык#Спортшкола
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