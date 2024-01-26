Названы масштабы сокращения населения Башкирии

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Население Башкирии на 1 января 2024 года составляло 4 млн 65 тыс 659 человек. Предварительные данные опубликовал Росстат.
Сегодня мы писали о том, что в ноябре прошлого года продолжилась естественная убыль населения. Выяснилось, что ни в одном из городских округов республики число родившихся не смогло превысить количество умерших.
В начале прошлого года в Башкирии проживало 4 млн 71 тыс 630 человек. Таким образом, за год в республике стало на 5 971 человек меньше. Городское население — 2 млн 544 тыс 848 человек — составляет 62,59%. При этом горожан в Башкирии стало больше на 1 239 человек. На селе проживает 1 млн 520 тыс 811 человек, что меньше на 7 тыс 210 человек.
В целом население России сократилось на 121 тыс 906 человек.