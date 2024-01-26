Названы масштабы сокращения населения Башкирии

В начале прошлого года в Башкирии проживало 4 млн 71 тыс 630 человек. Таким образом, за год в республике стало на 5 971 человек меньше. Городское население — 2 млн 544 тыс 848 человек — составляет 62,59%. При этом горожан в Башкирии стало больше на 1 239 человек. На селе проживает 1 млн 520 тыс 811 человек, что меньше на 7 тыс 210 человек.