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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Население Башкирии продолжает сокращаться

Названы масштабы сокращения населения Башкирии

26 января 2024, 12:46
Фото: 1MI

Население Башкирии продолжает сокращаться

Быстрее всего уменьшается сельское население.

Население Башкирии на 1 января 2024 года составляло 4 млн 65 тыс 659 человек. Предварительные данные опубликовал Росстат.

Сегодня мы писали о том, что в ноябре прошлого года продолжилась естественная убыль населения. Выяснилось, что ни в одном из городских округов республики число родившихся не смогло превысить количество умерших.

Убыль населения в Башкирии преодолела важную отметку
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В начале прошлого года в Башкирии проживало 4 млн 71 тыс 630 человек. Таким образом, за год в республике стало на 5 971 человек меньше. Городское население — 2 млн 544 тыс 848 человек — составляет 62,59%. При этом горожан в Башкирии стало больше на 1 239 человек. На селе проживает 1 млн 520 тыс 811 человек, что меньше на 7 тыс 210 человек.

В целом население России сократилось на 121 тыс 906 человек.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Росстат#Демография#Население
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