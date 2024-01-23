Появилось письмо от имени Хабирова в СК с просьбой строже наказать Фаиля Алсынова*

Подделка была выявлена в свете того факта, что официальные документы, подписанные Хабировым, используют иной формат бланков — исключительно те, что предназначены для Главы Республики Башкортостан. Опубликованный же материал имел признаки несоответствия, будучи изготовлен на неподходящем бланке Администрации Главы Республики Башкортостан, что и выдало его подложность.