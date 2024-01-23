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Появилось письмо от имени Хабирова в СК с просьбой строже наказать Фаиля Алсынова*

Появилось письмо от имени Хабирова в СК с просьбой строже наказать Фаиля Алсынова*

23 января 2024, 14:29
Фото: 1MI
Эту информацию, в провластном тг-канале «Война с фейками. Башкортостан» уже назвали фейковой и объяснили почему.

В соцсетях появилось фото фейк-письма Радия Хабирова, в котором он просит у следственного комитета пересмотреть дело Фаиля Алсинова*, для привлечения его к более строгой мере наказания. Опровержение подлинности документа появилось в тг-канале «Война с фейками. Башкортостан».

Подделка была выявлена в свете того факта, что официальные документы, подписанные Хабировым, используют иной формат бланков — исключительно те, что предназначены для Главы Республики Башкортостан. Опубликованный же материал имел признаки несоответствия, будучи изготовлен на неподходящем бланке Администрации Главы Республики Башкортостан, что и выдало его подложность.

Также отметим, что рассматривать апелляцию по делу Фаиля Алсынова* будут судебные органы. Председатель Следственного комитета Российской Федерации не может влиять на решения судов.

*— включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

Фото: тг-канал «Война с фейками. Башкортостан».
#Общество#Новости Башкирии#Хабиров#Фейк#Фаиль Алсынов#Виалина Ахсанова
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