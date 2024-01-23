Появилось письмо от имени Хабирова в СК с просьбой строже наказать Фаиля Алсынова*

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В соцсетях появилось фото фейк-письма Радия Хабирова, в котором он просит у следственного комитета пересмотреть дело Фаиля Алсинова*, для привлечения его к более строгой мере наказания. Опровержение подлинности документа появилось в тг-канале «Война с фейками. Башкортостан».
Подделка была выявлена в свете того факта, что официальные документы, подписанные Хабировым, используют иной формат бланков — исключительно те, что предназначены для Главы Республики Башкортостан. Опубликованный же материал имел признаки несоответствия, будучи изготовлен на неподходящем бланке Администрации Главы Республики Башкортостан, что и выдало его подложность.
Также отметим, что рассматривать апелляцию по делу Фаиля Алсынова* будут судебные органы. Председатель Следственного комитета Российской Федерации не может влиять на решения судов.
*— включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.