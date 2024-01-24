«Испытание для людей»: уфимцы снова пожаловались на битком набитые автобусы

Ранее Mkset сообщал, что чиновники выходили на проверку работ общественного транспорта, однако проблем они не заметили. Так, 11 января с 7 до 9 утра заместитель руководителя ведомства Руслан Гарипов вместе с сотрудниками ЦУР, замгендиректора «Башавтотранса» Алексеем Васюрой и представителями компаний-перевозчиков посетил остановки Инорса. Они фиксировали интервалы движения и наполняемость автобусов на остановках. Всё, что смогла заметить делегация, это «небольшие отклонения от расписания маршрутов». По их мнению, наполняемость автобусов не превысила 3-4 балла.