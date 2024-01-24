mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Уфимцы столкнулись с переполненным общественным транспортом в утренний час-пик

«Испытание для людей»: уфимцы снова пожаловались на битком набитые автобусы

24 января 2024, 05:43
Фото: «БашДТП»

Уфимцы столкнулись с переполненным общественным транспортом в утренний час-пик

Фото переполненного автобуса появилось в соцсетях.

Жители Уфы продолжают жаловаться на переполненные автобусы. Так сегодня утром, 24 января граждане столкнулись с проблемой переполненного транспорта на остановке «Кинотеатр Искра».

По словам автора жалобы обстановка на остановке «Кинотеатр Искра» в 7:30 требует большого внимания.

«Люди едут на работу, на учёбу. И так каждое утро! Единственный маршрут здесь Башавтотранс №39. Есть ещё одна маршрутка №224, но её не дождаться. Рядом много новостроек. Как долго продлится это испытание для людей? , -пишет уфимка.

Отметим, что это не первая жалоба на транспортную ситуацию в Уфе. Ранее жители Уфы жаловались на маршрут №39. Горожане отмечали, что автобус осуществляет рейсы с интервалом в 25 минут и по приезду маршрута, зайти в транспорт просто невозможно из-за большого количества людей.

Ранее Mkset сообщал, что чиновники выходили на проверку работ общественного транспорта, однако проблем они не заметили. Так, 11 января с 7 до 9 утра заместитель руководителя ведомства Руслан Гарипов вместе с сотрудниками ЦУР, замгендиректора «Башавтотранса» Алексеем Васюрой и представителями компаний-перевозчиков посетил остановки Инорса. Они фиксировали интервалы движения и наполняемость автобусов на остановках. Всё, что смогла заметить делегация, это «небольшие отклонения от расписания маршрутов». По их мнению, наполняемость автобусов не превысила 3-4 балла.

#Общество#Город#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Радий Хабиров впервые высказался о задержание Елены Прочаковской
Вчера, 11:28
В Советском районе Уфы снесут целый квартал ради новых многоэтажек
Вчера, 08:32
Жители Башкирии организуют митинг-концерт в поддержку главы Башкирии
Вчера, 11:16
Авиакомпания сделала важное заявление пассажирам рейса Уфа-Москва
Вчера, 12:34
В мэрии Уфы рассказали, что будет с машинами, препятствующие уборке снега на дорогах
Вчера, 10:44
ГК «Садовое кольцо» инвестирует 10 млрд рублей в создание ЖК бизнес-класса Urman City
22 января, 12:29