«Испытание для людей»: уфимцы снова пожаловались на битком набитые автобусы

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:45
Жители Уфы продолжают жаловаться на переполненные автобусы. Так сегодня утром, 24 января граждане столкнулись с проблемой переполненного транспорта на остановке «Кинотеатр Искра».
По словам автора жалобы обстановка на остановке «Кинотеатр Искра» в 7:30 требует большого внимания.
«Люди едут на работу, на учёбу. И так каждое утро! Единственный маршрут здесь Башавтотранс №39. Есть ещё одна маршрутка №224, но её не дождаться. Рядом много новостроек. Как долго продлится это испытание для людей? , -пишет уфимка.
Отметим, что это не первая жалоба на транспортную ситуацию в Уфе. Ранее жители Уфы жаловались на маршрут №39. Горожане отмечали, что автобус осуществляет рейсы с интервалом в 25 минут и по приезду маршрута, зайти в транспорт просто невозможно из-за большого количества людей.
Ранее Mkset сообщал, что чиновники выходили на проверку работ общественного транспорта, однако проблем они не заметили. Так, 11 января с 7 до 9 утра заместитель руководителя ведомства Руслан Гарипов вместе с сотрудниками ЦУР, замгендиректора «Башавтотранса» Алексеем Васюрой и представителями компаний-перевозчиков посетил остановки Инорса. Они фиксировали интервалы движения и наполняемость автобусов на остановках. Всё, что смогла заметить делегация, это «небольшие отклонения от расписания маршрутов». По их мнению, наполняемость автобусов не превысила 3-4 балла.