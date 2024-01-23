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Published Сегодня, 06:31

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Updated Сегодня, 07:04

Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в Совет по правам человека

Радий Хабиров удалил из Совета по правам человека Азамата Галина

23 января 2024, 06:31
Фото: Азамат Галин/ VK.com

Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в Совет по правам человека

Соответствующий указ появился на официальном сайте правовой информации.

Глава Башкирии внёс изменения в состав Совета по правам человека республики. Место предпринимателя Азамата Галина займёт поэтесса, писательница и переводчица Лариса Абдуллина. Указ об этом появился на сайте правовой информации.

Азамат Галин состоял в комиссии по предпринимательству, экономическим свободам и борьбе с коррупцией. Ранее он призывал к отмене концерта группы «Би-2» в Уфе за то, что коллектив отказался выступать в Омске из-за размещённого на сцене баннера с надписью «Za Президента». Общественный деятель написал тогда в соцсетях:

— В Уфе все осознают значимость военной операции и любые попытки убедить нас в обратном могут привести к конфликту. Концерт надо отменять, а заблудившихся пенсионеров — артистов отправить на принудительное прослушивание курса лекций по истории Отечества. — А. Галин (источник: https://vk.com/wall3107854_1419).

К призыву отменить выступление присоединился вице-спикер Курултая Рустем Ахмадинуров. До этого Галин заявил, что «уничтожил бы Украину и все соседние государства».

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Лариса Абдуллина, занявшая место Азамата Галина, ранее работала в редакции газеты «Башкортостан», с 2020 года она — главный редактор детского литературно-художественного журнала «Акбузат», выпускающегося на башкирском языке. В 2023 году она выдвинула свою кандидатуру на предварительное голосование партии «Единой России» для избрания депутатом в Курултай, однако не смогла победить в своём избирательном округе.

Что стало причиной изменений в составе Совета по правам человека, неизвестно. Однако в ноябре 2023 года Азамат Галин, давая интервью изданию «Пруфы», заявлял, что уголовное дело в отношения Фаиля Алсынова*, приговорённого к 4 годам колонии общего режима, стало результатом «недоработки внутренней политики». Самого Алсынова бывший член Совета по правам человек назвал тем, «кто мог бы приносить пользу» и «с кем можно работать».

* — включён в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

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