Радий Хабиров рассказал, что будет происходить дальше с мечетью Ар-Рахим

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Ранее в рамках рабочей поездки в Казахстан Радий Хабиров посетил соборную мечеть Астаны. Во время посещения культового сооружения глава республики также рассказал о планах властей по продолжению строительства уфимской соборной мечети — «Ар-Рахим».
По его словам, в настоящий момент завершается обследования здания мечети, после чего планируется закупить строительные материалы и возобновить работы.
— В ближайшее время выйдем с предложением по закупке облицовочного камня и будем планировать строительные работы, — сказал Хабиров.
Напомним, строительство мечети Ар-Рахим в Уфе стартовало еще в 2007 году, однако по ряду причин мечеть недостроена по сей день.
Напомним, в марте 2023 года купол с минарета мечети Ар-Рахим снесло сильным порывом ветра. Данную информацию подтвердил Айнур Биргалин, сообщивший, что причиной падения купола стал шквалистый ветер. Однако позднее глава ДУМ РБ заявил, что падение могло произойти, в том числе из-за инженерного просчета. По информации пресс-службу МЧС по РБ, помимо самого купола от ветра пострадало также 70 квадратных метров строительных лесов, окружавших недостроенную мечеть.