mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:17

Updated Сегодня, 07:17

Радий Хабиров рассказал о возобновлении строительства мечети Ар-Рахим в Уфе

Радий Хабиров рассказал, что будет происходить дальше с мечетью Ар-Рахим

25 января 2024, 07:09
Фото: 1MI

Радий Хабиров рассказал о возобновлении строительства мечети Ар-Рахим в Уфе

По словам руководителя региона, в настоящий момент идет ведутся работы по обследованию здания.

Ранее в рамках рабочей поездки в Казахстан Радий Хабиров посетил соборную мечеть Астаны. Во время посещения культового сооружения глава республики также рассказал о планах властей по продолжению строительства уфимской соборной мечети — «Ар-Рахим».

По его словам, в настоящий момент завершается обследования здания мечети, после чего планируется закупить строительные материалы и возобновить работы.

— В ближайшее время выйдем с предложением по закупке облицовочного камня и будем планировать строительные работы, — сказал Хабиров.

Напомним, строительство мечети Ар-Рахим в Уфе стартовало еще в 2007 году, однако по ряду причин мечеть недостроена по сей день.

В ДУМ Башкирии ответили на обвинения в нежелании достраивать мечеть «Ар-Рахим» в Уфе
Узнать подробнее

Напомним, в марте 2023 года купол с минарета мечети Ар-Рахим снесло сильным порывом ветра. Данную информацию подтвердил Айнур Биргалин, сообщивший, что причиной падения купола стал шквалистый ветер. Однако позднее глава ДУМ РБ заявил, что падение могло произойти, в том числе из-за инженерного просчета. По информации пресс-службу МЧС по РБ, помимо самого купола от ветра пострадало также 70 квадратных метров строительных лесов, окружавших недостроенную мечеть.

#Общество#Город#Новости Башкирии#Радий Хабиров#Азамат Нухов#Мечеть Ар-Рахим#Строительство мечети#Администрация Радия Хабирова
Подпишитесь
Анонимная жалоба, бюрократия и неразбериха: в Уфе решили выселить целую школу
Сегодня, 06:10
Вылетевший из Уфы самолет подал сигнал бедствия
Сегодня, 05:51
«Испытание для людей»: уфимцы снова пожаловались на битком набитые автобусы
Вчера, 05:43
Дополнительный выходной день ждёт жителей Башкирии в феврале
Вчера, 06:33
В Уфе доступен обновленный полноразмерный внедорожник Exeed VX
Сегодня, 04:58