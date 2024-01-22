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Updated Сегодня, 11:15

В Уфе избрали меру пресечения участникам несанкционированного митинга 17 января

Суд избрал меру пресечения участникам несанкционированного митинга в Баймаке

22 января 2024, 11:13
Фото: 1MI

В Уфе избрали меру пресечения участникам несанкционированного митинга 17 января

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов РБ.

Четверых участников несанкционированного митинга в Баймаке заключили под стражу сроком до 17 марта 2024 года. Соответствующее решение вынес Советский районный суд Уфы.

По данным пресс-службы, органами предварительного следствия Азат М., Даян В., Раят Д. обвиняются в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Вилюру К. предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.

Отмечается, что в рамках судебного заседания обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

Постановления не вступили в законную силу.

Напомним, 17 января в Баймаке суд огласил приговор активисту Фаилю Алсынову*. За свое высказывание в апреле Алсынов получил четыре года тюремного заключения в колонии общего режима.

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В 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»*** выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.

17 января к зданию суда в Баймаке пришло несколько тысяч человек. После оглашения приговора там произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики. В пятницу, 19 января, в Уфе прошел несанкционированный митинг в поддержку Алсынова — по данным СМИ, нескольких участников акции задержали.

**— Включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

#Общество#Происшествия#Митинг#Суд#Решение суда#Новости Башкирии#Фаиль Алсынов#Азамат Нухов
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