Суд избрал меру пресечения участникам несанкционированного митинга в Баймаке

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Четверых участников несанкционированного митинга в Баймаке заключили под стражу сроком до 17 марта 2024 года. Соответствующее решение вынес Советский районный суд Уфы.
По данным пресс-службы, органами предварительного следствия Азат М., Даян В., Раят Д. обвиняются в участии в массовых беспорядках, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Вилюру К. предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках.
Отмечается, что в рамках судебного заседания обвиняемые и их защитники возражали против удовлетворения ходатайства следователя.
Постановления не вступили в законную силу.
Напомним, 17 января в Баймаке суд огласил приговор активисту Фаилю Алсынову*. За свое высказывание в апреле Алсынов получил четыре года тюремного заключения в колонии общего режима.
В 2023 году экс-лидер запрещённой в РФ башкирской организации «Башкорт»*** выступал на митингах против золотодобычи в регионе. По мнению следствия, в апреле на одной из акций он выступил на башкирском языке и высказался против мигрантов, работавших на приисках. Позднее экспертиза выявила в его высказываниях признаки разжигания розни и обвинили его в экстремизме. Активисты, в свою очередь, настаивают, что представленный в суде перевод речи Алсынова был намеренно искажен.
17 января к зданию суда в Баймаке пришло несколько тысяч человек. После оглашения приговора там произошли столкновения между силовиками и пришедшими поддержать активиста жителями республики. В пятницу, 19 января, в Уфе прошел несанкционированный митинг в поддержку Алсынова — по данным СМИ, нескольких участников акции задержали.
**— Включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
** — 22.05.2020 решением Верховного суда Республики Башкортостан организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.