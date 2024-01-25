Борьба с зимней стихией: жителям Башкирии пришлось самим чистить заснеженные дороги

О факте самоорганизации и разочаровании в ответе от властей сообщила одна из жительниц через социальные сети, подчеркнув, что их призывы о помощи оставались без отклика. Из-за неспособности местного тракториста справиться с громадными снежными заносами самостоятельно, жители решили взять инициативу в свои руки. Они собрались и с помощью обычных лопат пробили проход через снежные преграды, обеспечив тем путь к селу Зириково.