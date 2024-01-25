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Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Жители Башкирии вручную очистили дорогу от снега между деревнями

Борьба с зимней стихией: жителям Башкирии пришлось самим чистить заснеженные дороги

25 января 2024, 09:50
Фото: Подслушано Мелеуз

Жители Башкирии вручную очистили дорогу от снега между деревнями

Жители обращались к местным властям для получения помощи, но так и не получили никакого ответа.

Устав от бездействия снегоочистительных служб, жители двух населенных пунктов в Мелеузовском районе приняли решение самостоятельно бороться с последствиями зимней стихии. Сильные снегопады создали преграду на пути между деревнями Нижнеташево и Зириково, парализовав передвижение местного населения и прервав их поездки на работу и учебу. Игнорируемые властями, которые не откликнулись на многочисленные обращения, сельчане были вынуждены отложить свои повседневные дела и 22 января организовать самостоятельную очистку дорог.

О факте самоорганизации и разочаровании в ответе от властей сообщила одна из жительниц через социальные сети, подчеркнув, что их призывы о помощи оставались без отклика. Из-за неспособности местного тракториста справиться с громадными снежными заносами самостоятельно, жители решили взять инициативу в свои руки. Они собрались и с помощью обычных лопат пробили проход через снежные преграды, обеспечив тем путь к селу Зириково.

Mkset обратился в администрацию Мелеузовского района за комментарием по поводу ситуации, однако после многократных перевод звонков получить комментарий так и не удалось.

Видео: Подслушано Мелеуз
#Общество#Город#Видео#Дороги#Снег#Уборка снега#Новости Башкирии#Виалина Ахсанова
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