Неделя в Башкирии: коронавирус - не напасть, как бы в самоизоляции не пропасть

Неделю с 30 марта по 3 апреля вправе можно считать исторической в новейшей истории республики. Башкирия впервые перешла на режим полной самоизоляции (не путать с карантином!) в связи с пандемией коронавируса в мире, введены ограничительные меры по продаже спиртного (в минпромторге в связи с этим боятся роста социального напряжения), полиция начала составлять протоколы на всех, кто нарушил режим и вышел из дома без уважительной на то причины и пропуска на руках (минимальный размер штрафа – 15 тысяч рублей).