В Башкирии глава сельсовета и его жена-врач скрыли информацию о поездке за рубеж

Сегодня, 30 марта, стало известно, что 39-летний глава сельского поселения Ермолаево в Куюргазинском районе Роман Барановский и его жена, работающая врачом, скрыли факт недавней поездки за границу. Они находились на отдыхе в Доминикане.

Оба после возвращения из-за рубежа даже не подумали изолироваться и вышли на работу. Чиновник активно общался с населением, а его супруга, будучи врачом, принимала пациентов.

По уточненной информации, об их отдыхе за границей стало известно из списков МВД, которые сейчас отрабатываются для проверки всех, кто был за рубежом в последнее время. Известно, что в администрации сельского поселения Барановский работает с апреля 2015 года.

Оба нарушителя могу быть уволены в кратчайшие сроки, об этом сообщили в оперативном штабе по противодействию распространению коронавирусной инфекции в республике.