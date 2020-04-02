Футболистам ФК «Уфа» сократили зарплату из-за коронавируса
2 апреля, 17:14СпортКарина МамаеваФото: vk.com
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Гендиректор клуба считает, что это может затронуть годовой размер оплаты труда.
Футболистам футбольного клуба «Уфа» сократили зарплату на время пандемии коронавируса. По словам гендиректора клуба Шамиля Газизова, спортсмены согласились с такими мерами. Информация была опубликована на официальной страничке клуба в социальных сетях.
Пока футболистам урежут зарплату только на апрель, однако эти меры могут продлиться и дольше.
— Давайте говорить открыто: эти изменения должны быть на длительный срок — не исключаю, что до конца года. Месяц — хорошая тема, но не спасительная, — сказал Шамиль Газизов.
Гендиректор клуба не исключает, что после завершения пандемии, когда коронавирус отступит, спортсменам могут выдать денежные поощрения. А пока футболисты так же, как и все, находятся на карантине.
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