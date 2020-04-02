Футболистам ФК «Уфа» сократили зарплату из-за коронавируса

Футболистам футбольного клуба «Уфа» сократили зарплату на время пандемии коронавируса. По словам гендиректора клуба Шамиля Газизова, спортсмены согласились с такими мерами. Информация была опубликована на официальной страничке клуба в социальных сетях.

Пока футболистам урежут зарплату только на апрель, однако эти меры могут продлиться и дольше.

— Давайте говорить открыто: эти изменения должны быть на длительный срок — не исключаю, что до конца года. Месяц — хорошая тема, но не спасительная, — сказал Шамиль Газизов.