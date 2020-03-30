Главой Госкомтранса РБ стал коллега Радия Хабирова по администрации президента России

Исполняющим обязанности руководителя Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству назначен Алан Марзаев. Ранее он возглавлял возглавляет ГКУ «Управление дорожного хозяйства РБ».

— Тимуру Рафисовичу мы также предложили рабочее место. В настоящее время он находится на больничном. Как выйдет, я объявлю о принятом по нему решении. Мы его знания, потенциал, энергию правильно используем, — отметил Радий Хабиров.

Алан Марзаев родился в 1973 году. Работал в налоговых инспекциях Владикавказа (Республика Северная Осетия — Алания), в 2016–2017 гг. возглавлял ИФНС № 18 в Московской области, ИФНС РФ по Домодедово. Работал советником в администрации президента России, с 2019 года — советник главы региона РБ.