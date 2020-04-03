В «Башинформе» решили компенсировать нарушившему самоизоляцию уфимцу штраф
В компании считают, что до жителя Уфы просто не смогли донести информацию.
В государственном медиахолдинге «Башинформ» предложили компенсировать оштрафованному 33-летнему уфимцу штраф в размере 15 тысяч рублей.
Напомним, жителя Уфы остановили на улице Летчиков сотрудники полиции и составили административный протокол за нарушение режима самоизоляции в ночь с 31 марта на 1 апреля. В суде мужчину признали виновным.
В руководстве «Башинформа» считают, что нарушитель не знал о высоких штрафах, поэтому и решил пренебречь самоизоляцией.
«Мы считаем своей виной то, что государственные СМИ, входящие в холдинг «Башинформ», недостаточно эффективно донесли до жителей информацию о том, что за нарушение режима предусмотрены серьезные штрафы. В результате наш житель был оштрафован на 15 тысяч рублей. Мы приняли решение скинуться всем руководством медиакомпании и возместить сумму штрафа уфимцу. Со своей стороны обещаю, что с сегодняшнего дня все подразделения «Башинформа» будут активнее доносить информацию до граждан о высоких штрафах за нарушен», – прокомментировал председатель совета директоров «Башинформа» Ростислав Мурзагулов.
Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим полной самоизоляции 31 марта. На оперативном совещании он заявлял, что в первое время жителей республики штрафовать не будут, а будут только убеждать, что такое поведение неправильно. Напомним еще раз, что штрафы для граждан составят от 15 до 40 тысяч рублей.