В селе под Уфой канализационные стоки текут в местные озера

В региональном отделении Общероссийского Народного Фронта рассказали, что в лесном массиве села Михайловка текут ручьи из канализационных стоков. Эксперты «Народного фронта» выехали на место и убедились в этом лично. По словам специалистов, в воздухе стоит специфический запах канализации, а ручьи текут в сторону местных озер до которых осталось 200 метров.