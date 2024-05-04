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В селе под Уфой канализация течет в лес и к озерам

В селе под Уфой канализационные стоки текут в местные озера

4 мая 2024, 06:51
Фото: ОНФ РБ

В селе под Уфой канализация течет в лес и к озерам

О коммунальной аварии в селе Михайловка рассказали эксперты ОНФ в Башкортостане.

В региональном отделении Общероссийского Народного Фронта рассказали, что в лесном массиве села Михайловка текут ручьи из канализационных стоков. Эксперты «Народного фронта» выехали на место и убедились в этом лично. По словам специалистов, в воздухе стоит специфический запах канализации, а ручьи текут в сторону местных озер до которых осталось 200 метров.

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«Народный фронт обратился в Южно-Уральское управление Росприроднадзора с призывом выявить источник загрязнения и оценить ущерб окружающей среде», — обметили общественники.

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