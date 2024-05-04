В селе под Уфой канализационные стоки текут в местные озера

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
В региональном отделении Общероссийского Народного Фронта рассказали, что в лесном массиве села Михайловка текут ручьи из канализационных стоков. Эксперты «Народного фронта» выехали на место и убедились в этом лично. По словам специалистов, в воздухе стоит специфический запах канализации, а ручьи текут в сторону местных озер до которых осталось 200 метров.
«Народный фронт обратился в Южно-Уральское управление Росприроднадзора с призывом выявить источник загрязнения и оценить ущерб окружающей среде», — обметили общественники.