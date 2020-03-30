Не до сабантуев: глава минсельхоза Башкирии усомнился, что праздник плуга состоится
Об этом шла речь на брифинге в правительстве РБ.
Сегодня, 30 марта, на брифинге, посвященном поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса, вице-премьер правительства РБ - министр здравоохранения Ильшат Фазрахманов заявил, что в этом году сабантуев может и не быть.
- Не до сабантуев, - пояснил министр. - Ситуация не располагает к их проведению.
Причиной такого рода ограничений является, прежде всего, то, что, во-первых, сабантуи являются массовыми праздниками, и их проведение никак не согласуется с введенными в стране ограничительными мерами.
Во-вторых, все имеющиеся средства должны быть, в первую очередь, потрачены на первоочередные нужды - поддержку сельхозпроизводства и защиту населения от угрозы коронавируса.
Напомним, в целом, по словам Ильшата Фазрахманова, для аграриев власти готовят беспрецедентные меры поддержки - в общей сложности свыше 4 млрд рублей вместе с федеральными средствами.