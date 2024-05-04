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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Башкирский геопарк войдет в глобальную сеть ЮНЕСКО

Геопарк «Торатау» может получить международный статус

4 мая 2024, 11:32

Башкирский геопарк войдет в глобальную сеть ЮНЕСКО

Об этом рассказал глава региона Радий Хабиров.

Сегодня руководитель республики посетил этнокомплекс построенный у горы Торатау. Он представляет собой небольшую деревню, состоящую из шести юрт. Туристы в них могут ознакомиться с традициями и обычаями республики, попробовать башкирскую кухню и переночевать. После небольшой экскурсии Радий Хабиров поделился впечатлениями и рассказал, что в скором времени там может появиться филиал геологического музея.

«Сейчас ведем большую работу, чтобы получить для геопарка международный статус — надеемся, „Торатау“, как и „Янган-Тау“, войдет в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Это позволит нам сохранить нашу природу, уникальные объекты и в то же время открыть эту территорию для большего числа туристов», — отметил Радий Хабиров.
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