Геопарк «Торатау» может получить международный статус

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Сегодня руководитель республики посетил этнокомплекс построенный у горы Торатау. Он представляет собой небольшую деревню, состоящую из шести юрт. Туристы в них могут ознакомиться с традициями и обычаями республики, попробовать башкирскую кухню и переночевать. После небольшой экскурсии Радий Хабиров поделился впечатлениями и рассказал, что в скором времени там может появиться филиал геологического музея.
«Сейчас ведем большую работу, чтобы получить для геопарка международный статус — надеемся, „Торатау“, как и „Янган-Тау“, войдет в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Это позволит нам сохранить нашу природу, уникальные объекты и в то же время открыть эту территорию для большего числа туристов», — отметил Радий Хабиров.