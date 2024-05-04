Геопарк «Торатау» может получить международный статус

Сегодня руководитель республики посетил этнокомплекс построенный у горы Торатау. Он представляет собой небольшую деревню, состоящую из шести юрт. Туристы в них могут ознакомиться с традициями и обычаями республики, попробовать башкирскую кухню и переночевать. После небольшой экскурсии Радий Хабиров поделился впечатлениями и рассказал, что в скором времени там может появиться филиал геологического музея.