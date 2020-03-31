Радий Хабиров ввел режим самоизоляции для всех жителей Башкирии из-за коронавируса

Согласно новый поправкам, в регионе вводится новый жесткий режим самоизоляции, который предполагает, что находится на карантине должны не только граждане, которые приехали из-за границы, и граждане старше 65 лет, а также и все остальные.

Согласно поправке, режим самоизоляции предполагает, что выходить из дома можно только в случае крайней необходимости – в магазин или в аптеку. В ближайшие дни будет определен точный порядок и размер штрафов за его нарушение.

«У нас - 2 новых случая Covid-19. Студент приехал из Франции, заразил сестру. В то же время - первая заболевшая сегодня выписывается, ей больше ничего не угрожает. Остальные заражённые также чувствуют себя нормально. Тем не менее, расчеты экспертов говорят, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально. В этой связи, в соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20:00 вступает в действие указ главы РБ с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики», – написал Радий Хабиров.

Ранее жителям Башкирии порекомендовали не выходить из дома в период с 28 марта до 5-го апреля. Радий Хабиров опубликовал поправки, согласно которым, в частности, необходимо остановить работу торговых центров и косметических залонов.