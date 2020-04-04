Сиди дома или нарвись на штраф: уфимцев наказывают за нарушение режима самоизоляции

Накануне в Роспотребнадзоре республики отчитались о более чем 200 зарегистрированных случаях нарушения режима самоизоляции граждан.

По данным представителя ведомства Венера Изикаева, с 24 марта было проверено 4 тысячи 837 человек, зафиксировано 206 случаев нарушения режима самоизоляции, составлено 27 протоколов.

31 марта в 20:00 часов вечера в Башкирии введен режим полной самоизоляции. Среди прочего, одним из требований (впрочем, носящих рекомендательный характер) было не выходить из дома без крайней на то необходимости. Исключения — посещение аптеки, поликлиники, зоосалона, продуктового магазина или магазина сотовой связи, прогулка с собакой, выброс мусора.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Позднее стало известно, что этот список могут расширить — например, добавить туда пункт о визите к пожилым родителям, нуждающемся в уходе и продуктах.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

1 апреля Владимиром Путиным были подписаны поправки в КоАП, согласно которым за нарушение режима самоизоляции (санитарных правил — ч. 6.3 ч.2 ст.) штраф для граждан предусмотрен от 15 до 40 тысяч для физических лиц и до 300 тысяч — юридических. Ранее подобный штраф для граждан был от 100 до 500 рублей. Разница, как говорится, на лицо.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

В ночь на 2 апреля был составлен первый, но уже не единственный протокол — 33-летнему жителю микрорайона Затон в Уфе был назначен штраф в 15 тысяч рублей. Мужчина, как стало известно Медиакорсети, находился на улице в состоянии алкогольного опьянения — уфимец планировал перепарковать свой автомобиль. На него был составлен протокол, решение по которому принимала мировая судья Ленинского районного суда. Свою вину молодой человек признал. Новость о штрафе в тот же день разлетелась по федеральным СМИ — в России это оказался первый крупный штраф за нарушение режима самоизоляции.

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Фото: Артур Салимов., Mkset.ru

Примечательно, что ранее власти республики заявляли о том, что «не будут прибегать к жестким штрафам, а будут нацелены на мягкое и последовательное убеждение граждан».

Позднее сотрудники информационного агентства «Башинформ» по инициативе своего руководства решили собрать деньги и заплатить штраф за этого человека, поскольку тот признался, что не знал о высоких штрафах. Соответственно, журналисты не смогли донести данную информацию до всех жителей республики.

Ранее в мэрии Уфы предупредили о том, что у уфимцев, изъявивших желание отправиться за город (в сад или на дачу) с детьми, «могут возникнуть проблемы с патрулем ГИБДД по РБ».

Юристы и правозащитники между тем говорят о нарушении прав Конституции России на право свободы передвижения.

«Часть включенных в указ ограничений получила легальное обоснование лишь 1 апреля, а часть по-прежнему противоречит Конституции РФ. Можно также отметить бездействие прокуратуры, которая призвана выступать в защиту неопределенного круга лиц, с правом, в том числе, опротестовывать сомнительные с точки зрения закона указы», — цитирует «Коммерсант-Уфа» адвоката международной правозащитной организации «Агора» Станислава Селезнева.

Юрист Айдар Муллануров считает, что полиция и судья вынесли неправильное решение. У него есть основания считать, что мужчину наказали незаконно.

«Тем же самым законом, которым 1 апреля был увеличен размер штрафов по статье 6.3 КоАП РФ, была изменена и подсудность подобных дел. Таким образом мировой судья попросту не имел права рассматривать дело, оно подсудно судье районного суда. Постановление должно быть отменено», — считает он.

Вице-мэр Уфы Рустам Газизов в утреннем эфире «Эха Москвы в Уфе» рассказал, что случай с мужчиной в Затоне, которого оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, не один.

«Режим самоизоляции предполагает не выходить на улицу лишний раз, а полиция ориентирована строго на соблюдение режима», — подчеркнул он.

В Уфе на «борьбу с нарушителями» вышли бывшие ветераны военных действий, сотрудники Центра общественной безопасности города, дружинники, а также полицейские. В ходе рейда они обращали внимание граждан, особенно, пожилых людей на неотвратимость штрафов в будущем за нарушение режима полной самоизоляции. Не все из них смогли назвать убедительную причину своего выхода из дома, но никому из них на наших глазах штраф в итоге так и не составили.