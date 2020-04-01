Въезд и выезд из Уфы: в каких случаях можно покидать город во время самоизоляции
1 апреля, 15:04ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
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Можно ли переезжать из одного муниципального образования в другое в условиях самоизоляции?
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Начальник Государственно-правового управления Главы РБ Азат Галин пояснил, что для тех, кто находится на режиме самоизоляции, это недопустимо.
— Только в случае, если оказывается экстренная помощь за пределами населенного пункта — в этом случае, конечно, да. Есть еще другая ситуация — если человек проживает в Уфе, а работает в Иглинском районе — или наоборот, то в таком случае работодатель будет давать специальную справку по форме, утвержденной администрацией.
Напомним, вчера с 20 часов в регионе введен режим полной самоизоляции для всех за исключением работников жизнеобеспечивающих предприятий. В России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом, за сутки добавилось 440. Скончались 25 человек (+5), выздоровели 194 (+52).
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