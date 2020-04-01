Въезд и выезд из Уфы: в каких случаях можно покидать город во время самоизоляции

— Только в случае, если оказывается экстренная помощь за пределами населенного пункта — в этом случае, конечно, да. Есть еще другая ситуация — если человек проживает в Уфе, а работает в Иглинском районе — или наоборот, то в таком случае работодатель будет давать специальную справку по форме, утвержденной администрацией.