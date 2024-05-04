Уфимцы простились с мотострелком погибшим на СВО

В Уфимском театре «Нур» прошла церемония прощания с Артуром Тимершиным, который погиб на СВО 12 апреля во время выполнения боевой задачи. Он служил мотострелком. Сослуживцы рассказали, что 36-летний парень служил героически и всегда четко выполнял задания командира, на него можно было положиться в бою. Артур проходил срочную службу наводчиком танка, а потом работал главным инженером.