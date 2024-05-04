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Published Сегодня, 08:26

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Updated Сегодня, 10:59

Главный инженер из Уфы погиб на СВО

Уфимцы простились с мотострелком погибшим на СВО

4 мая 2024, 08:26
Фото: 1MI

Главный инженер из Уфы погиб на СВО

Артура Тимершина все знали как дисциплинированного и порядочного человека.

В Уфимском театре «Нур» прошла церемония прощания с Артуром Тимершиным, который погиб на СВО 12 апреля во время выполнения боевой задачи. Он служил мотострелком. Сослуживцы рассказали, что 36-летний парень служил героически и всегда четко выполнял задания командира, на него можно было положиться в бою. Артур проходил срочную службу наводчиком танка, а потом работал главным инженером.

На церемонии знакомые и друзья высказались о нем как о надежном друге, который никогда бы не подвел в экстренной ситуации.

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#Башкортостан#Новости Башкирии#СВО
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