«Сидим дома без дома»: Обманутые дольщики «Башинвестдома» объявили флешмоб

Обманутые дольщики ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» («Башинвестдом») объявили флешмоб в социальных сетях. Они фотографируются в масках и выкладывают фотографии с плакатами «Сидим дома без дома».

Отметим, что «Башинвестдом» должен был построить три жилых дома в уфимском микрорайоне «Урал». Однако работы были заморожены в 2014 году. Всего насчитывается около 120 обманутых дольщиков, имеющих отношение к этому проекту.