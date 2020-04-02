«Сидим дома без дома»: Обманутые дольщики «Башинвестдома» объявили флешмоб
2 апреля, 18:06ОбществоМинзаля АскароваФото: соцсети
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Обманутые дольщики в социальных сетях рассказали, как соблюдают режим самоизоляции.
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Обманутые дольщики ЗАО «Башкирский инвестиционный дом» («Башинвестдом») объявили флешмоб в социальных сетях. Они фотографируются в масках и выкладывают фотографии с плакатами «Сидим дома без дома».
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Отметим, что «Башинвестдом» должен был построить три жилых дома в уфимском микрорайоне «Урал». Однако работы были заморожены в 2014 году. Всего насчитывается около 120 обманутых дольщиков, имеющих отношение к этому проекту.
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В отношении руководителей ЗАО и одноименного фонда было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По данным следствия, дольщики понесли ущерб в размере более 250 млн рублей.
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