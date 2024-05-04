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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Башкирии ночью будет -6°

МЧС Башкирии предупреждает о серьезном понижении температуры

4 мая 2024, 11:17
Фото: 1MI

В Башкирии ночью будет -6°

Региональное МЧС предупреждает об аномальных заморозках сегодня ночью. Температура воздуха отпустится до -1, -6°.

Местами пройдет снег, днем температура поднимется до +4, +9°. По данным синоптиков, аномально холодная погода продержится в регионе до начала следующей недели.

«Холодный фронт пришел в регион с севера и смещается на юг, однако из-за близости Уральских гор он задержался в регионе. В Башкортостане, Свердловской и Челябинских областях. Погода будет морозной и нехарактерной для мая. Такой аномалии не было последние несколько лет. Просим жителей региона не выезжать без острой необходимости в дальнюю дорогу, не сажать огороды и быть осторожными, возможно образование наледи», — сообщила Мксеть специалист по погоде Гульназ Нураева.
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