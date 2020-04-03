В Башкирии мужчина запер дверь в магазине якобы из-за угрозы коронавируса

О самоуправстве 50-летнего жителя города Октябрьского сообщили в МВД по Башкирии. По данным пресс-службы ведомства, мужчина вошел в магазин и неожиданно встал в дверях, чтобы никого не впускать и не выпускать.

Свои действия он объяснял желанием соблюдать самоизоляцию и сопровождал свои указания нецензурной бранью, на замечания не реагировал.