В Башкирии появятся новые тест-системы на коронавирус

Сегодня, 31 марта, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавируса в Башкирии, главврач Центра эпидемиологии и гигиены Башкирии Анна Казак рассказала, что в ближайшее время начнется использование новых тест-систем.

По ее словам, ранее повсюду в основном применялись тест-системы от новосибирского НПЦ "Вектор", но сейчас уже прошли госрегистрацию новые тест-системы, которые в ближайшее время поступят в регионы, в том числе в госучреждения и частные клиники.

Напомним, что специалисты частных клиник буду привлечены к проведению тестирования на коронавирус. Сейчас они проходят обучение в БГМУ.