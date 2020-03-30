Уфимка в Австралии: Нужно лишь пересидеть в «сумке кенгуру»

Самоизоляция — период, когда нельзя выйти на улицу без уважительных причин, пригласить друзей в гости, заняться шоппингом, но позволяет общаться с теми, кто также находится в подобной ситуации, кто понимает тебя без лишних слов.

– Лилия, Австралия в нашем представлении — это огромный остров в океане, над которым всегда светит солнце. Неужели и к вам «доплыл» коронавирус? Мы здесь в России ждем лета в надежде, что эта зараза погибнет от жары.

— Сегодня в Сиднее 23 градуса тепла и да, у нас тоже есть зараженные коронавирусом. На 29 марта их число достигло 4000 человек. К сожалению, теплый климат не спас нас. Более того, несмотря на то, что наше государство занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода и защита гражданских свобод, последние три недели мы наблюдали как происходили изменения в наших привычных ежедневных рутинах: люди скупали все с полок магазинов, закрывались кафе, рестораны, пляжи и школы, многие теряли работу и владельцы малого бизнеса не знали как продолжать существование.

– Ваши средства массовой информации тоже все дни говорят о карантине, мерах, штрафах и масках?

— Практически все новостные каналы вещают про статистику коронавируса в мире, симптомы и последствия.

Выяснилось, что в Австралии 2,000 мест для интенсивной терапии в больницах всей страны и что к Пасхе эти места закончатся (в этом году католическая и православная Пасха выпадают на ту же дату).

Правительство призывает население сидеть дома, те, кто не соблюдают правил дистанционного общения, получают штраф в размере $1,000.

— Призыв коснулся лишь граждан? Бизнесмены продолжают трудиться?

— Нет, предприятия, которые остались открытыми получают штраф в размере $5,000. Это в основном относится к салонам красоты, парикмахерским, ресторанам, кафе, борделям (да, здесь это легальный бизнес). Также с сегодняшнего дня (29 марта — от редакции) ввели меры что всех прилетевших из других стран (только австралийцы, так как других уже неделю не пускают), размещают в отелях на двухнедельное изолирование.

— У детей начались каникулы?

– Наша школа (моя дочь учится в 3 классе) уже неделю работает в онлайн-режиме. Что касается того, как пандемия отразилась на нас. Во-первых, конечно же, отмена всех мероприятий, детских дней рождений, театра, кино и прочего, означает, что многие остались в 4 стенах своих домов. Нелегко сидеть дома, когда на улице +30, нас спасает наличие заднего дворика, где мы с дочкой играем в бадминтон во время ее школьных перерывов.

Сегодня мы выехали на почту, и я удивилась, что достаточно много людей на улице, кто-то гуляет с собачкой, кто-то едет на велосипеде, даже пожилые люди неторопливо гуляют в парках.

— Лилия, как думаешь, пандемия ударит по экономике вашей страны? Чувствуют ли ваши бизнесмены поддержку?

— Я считаю, что страна сильнее пострадает в экономическом плане: государство содержит значительную часть населения, которые лишились работы.

Пособие по безработице составляет $565.00 за 2 недели, правительство ввело дополнительную субсидию по коронавирусу в размере $550.00 за 2 недели. Таким образом, человек, потерявший работу может рассчитывать на сумму в размере $1,115.00 австралийских долларов в 2 недели.

Учитывая, что банки временно замораживают выплату ипотечных кредитов, то прожить на эти деньги с трудом, но можно.

Это не касается тех, кто может работать в режиме онлайн.

Также правительство объявило о поддержке малого бизнеса. Предприятия, которые подходят по объявленным здесь критериям, получат государственные гранты в размере от $20,000.00 до $100,000.00.

На мой взгляд, этот подход крайне неэффективен, так как владельцы совсем маленьких бизнесов (ИП и контрактники) под эти критерии не попадают. Хотя страдают от упадка продаж не меньше, чем остальные. Те владельцы бизнеса, которые не платят зарплаты, не смогут получить государственную помощь. Размер гранта считается от суммы налога, удержанной из зарплат работников, и если каждый квартал налогоплательщик должен выплатить эти налоги в казну, то мартовский и июньские кварталы им будут «прощены», так как государство само заплатит эти налоги (до $50,000.00)

Многие спекулируют на ситуации, неизвестно, когда все это закончится, но учитывая, что в Австралии сейчас осень и дело подходит к сезонным инфекциям и гриппам, ситуация этим усложняется и затягивается… мы в свою очередь надеемся на тотальный lockdown (блокировка — от редакции), дабы поскорее расправится с этим вирусом.

— Хорошо, когда погода отличная, экономика стабильная, и можно посидеть с книжкой во дворе. Тут в России появилась шутка, что самоизоляция либо приведет к массовым разводам, либо к бэбибуму.

— В каждой шутке есть доля правды, так, кажется, говорят в России.

Сегодня правительство Австралии объявило, что выделило один миллиард долларов в сферы ментального здоровья граждан и программ по предотвращению домашнего насилия. Ожидается, что социальное изолирование будет способствовать росту алкоголизма, самоубийств и домашнего насилия.

Дабы всего этого не случилось, правительство приняло ряд мер защиты граждан и бизнесменов. Например, отсрочка по кредитам на 6 месяцев представителям малого бизнеса, нуждающимся в помощи.

Государство готово предоставить 50%-ую гарантию на новые кредиты для малого бизнеса на сумму до $250000 на срок до 3 лет. Кредиты начнут предоставляться с 1 апреля. Обеспечивать кредиты активами не нужно в течение 6 месяцев. В случае банкротства предприятия, ему дают возможность временно освободиться от требований кредиторов.

Индивидуальные предприниматели, у которых снизился доход на 20% и более, имеют право доступа к персональному пенсионному фонду и могут получить $10000 из своего фонда в этом финансовом году и такую же сумму в следующем.

Если бизнес связан с образовательными услугами, то субсидируются 50% заработной платы с каждого ученика или стажера до $21000 в квартал.

В свою очередь хочу сказать, что пандемия коронавируса имеет цикличность и по спекулятивным данным многие прогнозируют пик пандемии в Австралии к концу апреля. Так что мы ждём лучших времён и верим в то, что скоро все закончится.