В Башкирии из-за коронавируса изменят срок призыва, но не отменят его

Президент России Владимир Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве в армию с 1 апреля.

«Известия» со ссылкой на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу сообщили о том, что весенний призыв в армию не будет перенесен, однако будут введены некоторые изменения.

Речь идет об обязательном тестировании всех призывников на коронавирус. Все медицинские комиссии будут усилены соответствующими специалистами. Кроме того, каждый военнослужащий по прибытию на службу должен будет пройти 14-дневный карантин.

Медкомиссии будущие солдаты будут проходить в изолированных местах. Все места будут ограничены по количеству находящихся в помещении человек. Также и отправлять на службу будут исключительно из отдельных помещений.

Известно, что в Уфе заседание призывной комиссии состоится после 12 апреля. Не ранее 20 мая солдаты будут отправлены на сборный пункт. В связи с пандемией коронавируса военно-врачебная комиссия на этой неделе не работает.

Ранее Медиакорсеть писала о том, что после трагедии в Забайкалье возникли проблемы с осенним призывом в Уфе. Эту тему обсуждали на одном из совещаний в администрации Уфы.

По словам начальника Управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Артура Гафарова, после трагедии в Забайкалье, где в прошлом году солдат-срочник расстрелял восьмерых сослуживцев, было очень трудно проводить призыв.

И, тем не менее, с планом осеннего призыва Уфа справилась, отсюда служить отправились 800 молодых людей. Этот показатель является одним из самых больших в ПФО.

Во время осеннего призыва 454 человека получили отсрочку по состоянию здоровья, 2936 - чтобы продолжить образование, 27 - по семейным обстоятельствам, 9 человек - потому что поступили на работу в МВД.