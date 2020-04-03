Минздрав Башкирии примет в дар ведра, одноразовую посуду и зеркала в полный рост

— Просим наши предприятия и наших жителей оказать благотворительную помощь для учреждений, которые закрываются под инфекционные или провизорные госпитали для лечения больных. Дело в том, что средства, которые выделил регион и федеральный бюджет, не являются целевыми и направлены на приобретение средств для индивидуальной защиты, медицинских изделий и лекарственных препаратов. Но опыт итальянских и китайских коллег говорит о том, что есть много бытовых и технических изделий и товаров, которые не входят ни в один из стандартов, - отметила Ирина Кононова.