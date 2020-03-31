В Башкирии ожидают пик заражений коронавирусом в Сибае и Баймаке

- Нас погубит только безответственность и негодяйское поведение, по другому не скажу. Сейчас мы очень переживаем за Сибай и Баймак. Вполне возможно, Сибай и Баймак выстрелят большим количеством зараженных, - отметил руководитель региона.

Напомним, два жителя Челябинской области, побывавшие накануне за рубежом, продавали в Сибае мясо. Анализы подтвердили, что они были заражены коронавирусом. Под угрозой заражения оказались 227 человек, которые так или иначе были в мясном павильоне на рынке. Также сегодня стало известно, что один из торговцев с коронавирусом успел заразить фельдшера.