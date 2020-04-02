Работаем на опережение: Путин объявил о продлении нерабочего периода до конца апреля

Сегодня, 2 апреля, президент России Владимир Путин выступил в прямом эфире по телевидению, радио и в интернете с обращением к жителям страны, касающимся ситуации с распространением коронавируса в стране/

Глава государства сообщил, что принял решение о продлении нерабочего периода до конца апреля. Исключение составляют врачи, медсестры, стражи порядка, работники предприятий из жизнеобеспечивающих сфер экономики и производств с непрерывным циклом.

Он объяснил это решение тем, что, по мнению экспертов, пик заболеваемости коронавирусом в стране и в мире еще не достигнут, число заболевших ежедневно растет. Есть надежда, что сведенное к минимуму общение жителей страны повлияет на скорость распространения инфекции.

Владимир Путин подчеркнул, что всем жителям России должна быть сохранена заработная плата. Нарушений этого правила быть не должно.

Владимир Путин подчеркнул, что режим самоизоляции и нерабочий период позволяют стране действовать «на опережение» и более уверенно противостоять опасности заражения.

Он также выразил надежду на то, что благодаря принятым мерам, распространение вируса пойдет на спад, и таким образом в итоге объявленный нерабочий период может быть прекращен раньше 30 апреля.

Напомним, по последним данным, в Башкирии выявлено 10 случаев заражения коронавирусом, при этом два человека из зараженных уже вылечились и выписались из стационара. Еще 106 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию, из них 14 человек — дети. Они ждут результатов своих анализов.