В Башкирии из-за коронавируса разорятся 30% компаний малого и среднего бизнеса

Бизнес-омбудсмен Башкирии оценил текущую экономическую ситуацию и спрогнозировал, чем грозит развивающийся коронавирус предпринимателям республики. По его мнению, при худшем развитии событий около 30% от всех субъектов малого и среднего предпринимательства разорятся и могут прекратить свою деятельность.

Флюр Асадуллин также отметил, что вместо них в будущем придут новые предприниматели, поэтому рынок быстро восстановится. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».