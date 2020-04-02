В Башкирии из-за коронавируса разорятся 30% компаний малого и среднего бизнеса
2 апреля, 10:34ЭкономикаКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Об этом заявил уполномоченный по правам предпринимателей Флюр Асадуллин.
Бизнес-омбудсмен Башкирии оценил текущую экономическую ситуацию и спрогнозировал, чем грозит развивающийся коронавирус предпринимателям республики. По его мнению, при худшем развитии событий около 30% от всех субъектов малого и среднего предпринимательства разорятся и могут прекратить свою деятельность.
Флюр Асадуллин также отметил, что вместо них в будущем придут новые предприниматели, поэтому рынок быстро восстановится. Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».
Напомним, сейчас правительство Башкирии запустило ряд мер, направленных на поддержку бизнеса. Например, арендаторам муниципальной собственности отменили плату за пользование недвижимости. Для некоторых снизили тарифы по налогам, остальные могут получить отсрочку по оплате налогов.
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