Надвигающаяся нищета: сколько людей в Башкирии останутся без работы в карантин

В республике с 28 марта начался режим полной самоизоляции, эта неделя объявлена нерабочей, однако правило соблюдают не все. Есть случаи, когда людей без острой необходимости заставляют трудиться в офисах, а некоторых сотрудников настоятельно и незаконно просят уволиться по собственному желанию либо внезапно уйти в административный отпуск.

В министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ только начали проводить мониторинг ситуации. По предварительным данным, количество безработных может вырасти на несколько тысяч. Глава Башкирии Радий Хабиров даже упомянул десятки тысяч, хотя очень хочется надеяться, что он произнес эту фразу на эмоциях. К тому же, с 27 марта по 1 апреля в Гострудинспекцию в официальном порядке обратились 134 человека по поводу нарушения трудовых прав.

Медиакорсеть попробовала прояснить ситуацию.

Взрыв обращений

Для начала стоит пояснить, как должна проходить нерабочая неделя. В этом плане у работодателя есть два пути: перевести сотрудников на удаленку, либо отпустить подчиненных домой с сохранением заработной платы. В первом случае не прерываются рабочие процессы, компания терпит меньше убытков, граждане справедливо получают заработную плату, но есть сферы, где перевод на удаленку невозможен. С этого и начинается поиск «лазеек», так как руководителям не хочется нести убытки и платить сотрудникам за неотработанные часы и невыполненный план.

Сталкиваться с несправедливостью со стороны недобросовестных работодателей сотрудники начали практически сразу, после объявления особого режима президентом страны Владимиром Путиным. Накануне на оперативном совещании в правительстве республики заместитель премьер-министра республики Ленара Иванова отметила, что с 26 марта отмечен всплеск обращений по вопросам нарушения трудового законодательства.

— По телефонам минтруда 430 звонков только в выходные было принято. Мы узнали об одном отличившемся нашем работодателе. 800 работников он заставил написать заявление по собственному желанию. Следовательно, будут большие вопросы к нему, — отметила Ленара Иванова.

Видео Видео: Youtube.com

И это не единственный случай, зафиксированный за минувшие несколько дней в республике. На всю Башкирию прогремела история с компанией «ТренсТехСервис». Сотрудники автосалона распространили по социальным сетям видео с рассказом о принятом их работодателем решении. Подчиненным дали понять: либо они уйдут сами, либо их уволят за систематические нарушения "по статье".

— Наше подразделение сокращают и нас даже не уведомили. Сказали, чтобы мы подъехали написали по собственному желанию заявление на увольнение, либо по соглашению двух сторон, — рассказывает девушка.

Среди злостных нарушений зафиксирована также задержка и невыплата зарплаты в такой непростой для граждан период. Подобные обращения поступают и к членам Совета по правам человека при главе Башкирии. Один из них - Виль Тухватуллин сообщил Медиакорсети, что сотрудники Института нефтехимпереработки РБ жалуются на невыплату заработной платы.

— Конечно, я отношусь к этому отрицательно. Наблюдаю, что сейчас многие представители бизнес-сообщества пытаются поддержать максимально своих работников, уфимские предприниматели не увольняют сотрудников, относятся к ним как к членам своей семьи. Но так поступают, к сожалению, не все. Надо россиянам сплотиться и помочь ближнему своему. Мы получаем жалобы, мониторим ситуацию, — говорит Виль Тухватуллин.

«Даже маски не выдают»

По указу президента страны, нерабочая неделя не распространяется на организации жизнеобеспечения, правоохранительные структуры, органы власти, медицинские и аптечные организации, продуктовые магазины и еще ряд промышленных предприятий, перечень которых указан на сайте Министерства труда Башкирии. Остальным было рекомендовано прекратить работу либо перевести ее на удаленку. Однако не все следуют новым правилам.

Фото: pixabay.com

На оперативном совещании в мэрии города заместитель начальника городского управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей Эльвира Матвеева сообщила, что в городе насчитывается всего 8100 предприятий торгового и бытового обслуживания. После начала карантина число функционирующих предприятий должно было сократиться до 3119, среди которых оставались в основном магазины, торгующие продуктами питания. Далеко не все прислушались к рекомендациям. По итогам мониторинга и проверок было составлено 10 протоколов в отношении нарушителей.

Такие случаи прослеживаются не только в Уфе, но и в других городах Башкирии. Так, житель города Октябрьский, пожелавший остаться анонимным, рассказал о непрекращающейся работе местного предприятия.

— Я работаю на пластмассовом заводе. У нас руководство отпустило домой только сотрудников старше 65 лет. Остальные работают, и я не понимаю почему. Я предполагаю, что руководство завода пользуется пунктом 4 в Распоряжении. У нас производят распылители, пластиковые бутылки и другие детали, но это ведь вроде не товары первой необходимости. К тому же никому из нас не раздали маски, санобработку провели только в цехах. На складах, например, ничего не делали, — рассказывает мужчина.

В распоряжении четко прописано, что работать должны лишь магазины, обеспечивающие людей продуктами и лекарствами первой необходимости. Уфимка Альбина Ильмазова беспокоится за своего супруга, который до сих пор выходит на работу на местную металлобазу.

— Почему нельзя оставить на район одну большую торговую точку по стройматериалам и бытовой технике, а остальные закрыть? Муж во время карантина будет работать, так плюс ни масок, ничего не выдали, — возмущается женщина.

Обеспокоены и семьи сотрудников так называемых жизненно важных объектов. Муж уфимки Марины Фатхетдиновой работает в продуктовом супермаркете. По ее словам, поток покупателей, несмотря на карантин, не убавляется.

— Само руководство находится на карантине, либо на удалёнке.

Так что как на пороховой бочке сидим, чтоб только не притащил чего с магазина! А народу, кстати, там меньше не становится. Видно, каждый день отовариваются.

С детьми при этом ходят, вот люди бесстрашные, — рассказывает Марина Фатхетдинова.

Фото: facebook.com

Главврач Центра гигиены и эпидемиологии в Башкирии Анна Казак на каждом из брифингов, посвященном вопросам предотвращения распространения коронавируса, напоминает, что люди, которые продолжают ходить на работу, могут стать переносчиками инфекции. Она рассказала, как можно обезопасить себя и близких.

— Человек, который ежедневно уходит на работу, может являться потенциальным переносчиком этой болезни. Поэтому пришли с работы — обработали руки, протерли все поверхности, обработали гаджеты, в верхней одежде в помещении не входите. Проветривайте ее на балконах или по возможности подвергайте воздействию ультрафиолета. Максимально изолироваться от своих родных! — пояснила Анна Казак.

Как защитить свои права

Следует еще раз проговорить, какие действия со стороны работодателей являются незаконными. Ваши права нарушают, если:

— вас заставляют выходить на работу, несмотря на то что организация не входит в перечень, приведенный в указах Владимира Путина и Радия Хабирова;

— вам не начисляют зарплату за период карантина;

— вас заставляют писать заявление об увольнении;

— вас заставляют идти в отпуск за свой счет либо в оплачиваемый ежегодный отпуск раньше намеченного срока.

В Гострудинспекции республики нам объяснили, что удаленная работа оформляется лишь в том случае, если действительно есть возможность обеспечить рабочий процесс в дистанционных условиях. При этом размер зарплаты никак не должен меняться.

С карантином все немного по-другому. Работодатель должен оформить документально простой и отпустить сотрудников домой. Платить работникам обязаны не менее 2/3 тарифной ставки или должностного оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.

Фото: Youtube.com

— Сотрудник может уйти на самоизоляцию, оформив административный отпуск (без сохранения зарплаты), только по своему желанию. Его продолжительность определяется отдельным соглашением. Работодатель не имеет права заставлять работников уйти в административный отпуск. Если производство из-за коронавируса останавливается, компания должна объявить простой, — объяснили в пресс-службе ведомства.

Без денег могут остаться и те, кто получает сдельную заработную плату. На этот случай руководитель Гострудинспекции Башкирии Татьяна Астрелина рекомендует работодателям выплачивать дополнительное вознаграждение, которое предусмотрено локальными нормативными документами. А чтобы сумма не оказалась неприлично маленькой — 100 или 300 рублей — самим сотрудникам нужно привлекать профсоюзы.

— Любой локальный документ должен приниматься с учетом профсоюзной организации. На предприятиях, где есть профсоюзы, рекомендуем срочно пересмотреть нормативные документы, а если таких нет, то оперативно их подготовить и предусмотреть вознаграждение не менее суммы среднего заработка сотрудника за работу в период нерабочей недели, объявленной в стране, — рассказала Татьяна Астрелина.

В случае, если работодатель просит вас написать заявление на увольнение либо на отпуск, обещая, что после карантина восстановит обратно, ни в коем случае не стоит поддаваться на уговоры. Восстановиться на работе или получить зарплату в период карантина будет невозможно даже через суд. При этом лучше записать разговор с руководителем на диктофон либо подтвердить любым иным способом незаконные действия работодателя. Это поможет вам позднее защитить свои права.

Если ваши права нарушают, слеудет обратиться в Гострудинспекцию Башкирии по телефону 8(347)277-87-02.