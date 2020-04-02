Бесконтактная передача знаний: как вузы Башкирии переходят на дистанционное обучение

Как отмечают аналитики, этот формат для университетов, тем более региональных, действительно в новинку, поскольку вузы используют онлайн-обучение в большей степени для привлечения абитуриентов, но не для массового обучения студентов. Поэтому дистанционное обучение хоть и стартовало, но проходит с проблемами, которые решать приходится в привычной манере — в процессе и без особой подготовки. Отметим, что в настоящее время по стране почти половина вузов не способна работать удаленно без сбоев.

В основном, проблема перевода студентов на дистанционное обучение связана с тем, что далеко не все вузы уделяли достаточно внимания подобной форме преподавания, из-за чего такая практика оказалась непроработанной. Причем это характерно не только для региональных вузов, но и для столичных.

— Ситуация с распространением коронавируса и тотальным карантином оказалась серьезным тестом на прочность для университетов. Это тест на то, насколько эффективно в последнее время вузы внедряли новые образовательные технологии и осваивали возможности частичного перехода в онлайн. Если вуз не развивался в этом направлении, то сейчас сделать это быстро и без ущерба для образовательного процесса не получится, — считает директор Центра трансформации образования бизнес-школы «Сколково» Ольга Назайкинская. — Качественная онлайн-лекция или семинар — не тривиальная трансляция через веб-камеру, а совершенно иная подача материала и другая формулировка проверочных заданий. В выигрыше сейчас окажутся именно те университеты, которые уделяли внимание индивидуальным траекториям развития студентов, работали с их мотивацией на личный образовательный процесс.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

В условиях экстренной смены формы обучения вузам приходится находить быстрые решения, что может сказаться на эффективности. По словам председателя Совета ректоров РБ, руководителя БГПУ Салавата Сагитова, в Башкирии к дистанционному обучению готовы.

— Уровень развития наших вузов позволяет без серьезных проблем организовать дистанционное обучение с использованием информационных технологий, — уверен Салават Сагитов. — Так, заочные программы основаны именно на этой методике, процесс преподавания проходит успешно.

Конечно, министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин заверил, что доступ к интернету сегодня имеют почти 90% населенных пунктов региона и 94% населения, но все же остается вопрос достаточной оснащенности и непосредственных возможностей домашнего обучения самих студентов. Как быть, если в семье только один компьютер, родителям нужно работать из дома, а детей на дистанционном обучении несколько? Стоит напомнить, что уровни жизни в городе и в сельской местности (удельный вес сельского населения в регионе почти в 1,5 раза выше, чем в среднем по России) по-прежнему несопоставимы: сельскому населению менее доступны современные коммуникационные технологии, а уровень компетенций все еще несравним. Тем более проблематичным в этом контексте оказывается проблема электронных ресурсов: если для более-менее гуманитарных дисциплин этот переход осуществить относительно просто, то инженерным, естественно-научным программам нужна материально-техническая база для практических и лабораторных работ, далеко не все части которых могут стать виртуальными.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Так или иначе большая часть проблем, связанных с переходом на дистанционную форму обучения, лежит в плоскости педагогической, в частности — в методике преподавания. В этом контексте характерными для большинства башкирских вузов оказываются проблемы, с которыми столкнулись в центральном вузе региона — БашГУ.

Переход на дистанционное обучение в БашГУ начался еще 17 марта. Согласно официальной информации, система дистанционного обучения (СДО) работает с 2012 года, сейчас в ней 999 действующих курсов, свыше 500 — в разработке. По словам одного из преподавателей Института права БашГУ, к моменту перехода к СДО учебные курсы в большинстве своем существовали не в виде записанных лекций или видеоуроков, а как текст — фактически как части учебника, которые требуют пояснений преподавателя:

— В первый день «удаленки» сервер СДО завис от перегрузки. Это при том, что туда одновременно зашли даже не все студенты, потому что не у всех были логины-пароли. Сейчас доступ к системе есть у большинства студентов, сервер работает стабильнее, несмотря на увеличение нагрузки. Тем не менее, там выложены далеко не все курсы, а качество тех, что есть, оставляет желать лучшего: они не проработаны полностью, многие надо обновлять на предмет актуальных источников, потому что у нас очень динамично изменяется законодательство. Да, они готовились для дистанционного обучения, но не тестировались на большом количестве студентов. Кроме того, не предполагалось, что они понадобятся для итоговой аттестации: зачет провести через СДО невозможно — это будет попросту неэффективно, поскольку большинство заданий — тесты. Поэтому зачеты и экзамены, прохождение производственной практики — все перенесено на неопределенное время, кроме выпускных курсов.

Для работы со студентами БашГУ предложено несколько вариантов работы: через общую для учебной группы электронную почту или чат в WhatsApp, где преподаватели готовы, в том числе, ответить на вопросы студентов, а для аттестации — программы Zoom и Big Blue Button. Но и с ними, по словам преподавателя, есть проблемы:

— В случае с так называемыми вебинарными комнатами тоже есть сложности: студенты говорят, что у них эти программы не работают или они не могут их установить — и тогда остается скайп, вацап или электронная почта. Но при этом мы не можем для одной части группы использовать одну программу, для другой части — другую, все должны быть в равном положении.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Отдельно стоит подчеркнуть, что с переходом на «удаленку» объем работы преподавателей сильно увеличился при тех же зарплатах и бюрократии (теперь уже электронной). Параллельно приходится дорабатывать имеющиеся курсы и формировать новые, а также прорабатывать систему контроля знаний, чтобы во время онлайн-занятий было опрошено как можно больше студентов:

— Занятия начинаются в то же время, что и обычно в университете. Мы должны проверить явку и отправить отчет о тех, кто присутствует. После каждого занятия преподаватель должен проверить задания, которые прислали ученики, выставить баллы и отчитаться руководству о проведенном занятии — сделать это нужно в кратчайшие сроки по завершении пары. Кроме того, в свободное время я из дома прорабатываю лекции, рисую слайды и сама монтирую все на компьютере. Все успевать крайне тяжело, учитывая, что компьютер в нашей семье только один, а удаленно работать приходится не только мне.

По словам начальника отдела развития информационных образовательных технологий БашГУ Наиля Байрамгулова, резкий переход вузов на дистанционный режим обучения показал, что цифровая грамотность — одна из самых востребованных компетенций преподавателя:

— За два последних года количество преподавателей, использующих дистанционные образовательные технологии, значительно возросло. Они убедились, что использование ИТ-технологий позволяет по-другому организовать процесс обучения, найти общий язык со студентами, повысить их мотивацию, дисциплину. Это привело к осознанию большинства — пора менять роль и формат взаимодействия со студентами. Я думаю, что резкое погружение в формат дистанционной работы поможет преподавателям и студентам осознать свои сильные и слабые стороны в организации такого рода обучения и распределении времени и мотивации.