Генерал Минигали Шаймуратов посмертно награжден звездой Героя России

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня сообщил жителям Башкирии приятную новость: генерал-майор, командир легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, уроженец Кармаскалинского района Минигали Шаймуратов посмертно был удостоен звезды Героя России. Как сообщает руководитель региона, президент страны Владимир Путин сделал это редкое исключение «по просьбе нескольких башкортостанцев».

— Сегодня — день, когда Президент России восстановил историческую справедливость. Я действительно об этом мечтал, — сообщил Радий Хабиров.

Напомним, генерал Минигали Шаймуратов вступил в должность командира 112-й Башкирской дивизии 25 декабря 1941 года. Шаймуратовская дивизия за годы Великой Отечественной войны прошла от Дона до Эльбы свыше 4000 км. 15 раз отмечена в приказах Верховного Главнокомандующего, как отличившаяся в боях.

3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза и пятеро полными кавалерами ордена Славы. Такого количества героев ВОВ, нет ни в одном соединении Красной Армии.