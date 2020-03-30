Стали известны результаты проверки членов правительства Башкирии на коронавирус
30 марта, 10:56ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что ни у кого из членов правительства не обнаружен коронавирус. Это стало известно по итогам проведенных анализов.
Глава Башкирии подчеркнул, что члены правительства будут периодически повторять сдачу анализов в связи с тем, что их работа связана с активным общением чиновников с людьми.
Напомним, по ситуации на сегодня в Башкирии выявлены пять случаев заражения коронавирусом, еще 97 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус, среди них 16 детей. Анализы преимущественно проводятся тем, кто вернулся из-за границы и почувствовал недомогание.
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