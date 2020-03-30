Стали известны результаты проверки членов правительства Башкирии на коронавирус

Сегодня, 30 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил о том, что ни у кого из членов правительства не обнаружен коронавирус. Это стало известно по итогам проведенных анализов.

Глава Башкирии подчеркнул, что члены правительства будут периодически повторять сдачу анализов в связи с тем, что их работа связана с активным общением чиновников с людьми.