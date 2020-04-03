В минздраве Башкириии сообщили свежие данные о ситуации с коронавирусом
Оперативная информация представлена на ежедневном брифинге.
Сегодня, 3 апреля, на брифинге в минздраве Башкирии озвучили свежие данные о степени распространения опасной инфекции в регионе.
По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 10 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны трое, хотя в федеральных источниках говорилось о четырех выписанных.
На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 102 человек, среди них 14 детей. Все они ждут результатов анализов.
За последние сутки в России подтверждено 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, число выписанных пациентов выросло до 281.
Напомним, с 20.00 часов 31 марта на территории республики введен режим полной самоизоляции.