В минздраве Башкириии сообщили свежие данные о ситуации с коронавирусом

Сегодня, 3 апреля, на брифинге в минздраве Башкирии озвучили свежие данные о степени распространения опасной инфекции в регионе.

По информации республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса, на данный момент в Башкирии зафиксировано 10 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны трое, хотя в федеральных источниках говорилось о четырех выписанных.

На контроле с подозрением на новую коронавирусную инфекцию в стационарах республики состоят 102 человек, среди них 14 детей. Все они ждут результатов анализов.

За последние сутки в России подтверждено 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, число выписанных пациентов выросло до 281.