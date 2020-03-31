В Башкирии число безработных может исчисляться десятками тысяч

Сегодня, 31 марта, на брифинге в правительстве Башкирии одной из центральных тем для обсуждения стала тема безработицы, увеличение которой может произойти в ближайшее время.

- Одна из главных и страшных проблем, которая сейчас на нас сейчас уже начинает накатывать, - это безработица, - отметил глава региона Радий Хабиров. - Она будет исчисляться тысячами и десятками тысяч людей.

По его словам, в региональном и федеральном масштабах будут предприниматься усилия для поддержки населения, но и на уровне муниципалитетов тоже нужно мониторить ситуацию и предпринимать усилия для предотвращения роста безработицы.

Как уточнила вице-премьер Ленара Иванова, уровень безработицы за минувшую неделю пока неизвестен. Данные будут понятны завтра 1 апреля. Помимо этого, ведется мониторинг по 22 ключевым предпритиям ежедневно. В числе прочих данных собираются также сведения о людях, оказавшихся под риском увольнения.

- Пока ситуация, которую мы проживаем и будем проживать дальше, не нашла отражение в мониторинге. там значатся 3364 человека, - сообщила Ленара Иванова.