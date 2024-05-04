Жителям Башкирии советуют не сажать картошку на этих выходных

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Сегодня стало известно, что специалисты регионального МЧС призвали жителей региона повременить с посадкой всеми любимого овоща. В эти выходные в республике ожидается холодная, а местами ледяная погода.
«В такую неблагоприятную погоду не допускается посадка картошки, так как она просто может замерзнуть в почве. Кроме того, длительное нахождение на улице при сильном и холодном ветре опасно для самих жителей региона. Очень просто переохладиться и заболеть. Холодный фронт продержится в республике не долго. Уже к следующим выходным погода наладится и станет значительно теплее», — отметили специалисты.