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Жителей Башкирии попросили отложить посадку картошки

Жителям Башкирии советуют не сажать картошку на этих выходных

4 мая 2024, 07:10
Фото: 1MI

Жителей Башкирии попросили отложить посадку картошки

Эксперты Башгидрометцентра прогнозируют заморозки на почве до -5 градусов и ветер до 18 метров в секунду.

Сегодня стало известно, что специалисты регионального МЧС призвали жителей региона повременить с посадкой всеми любимого овоща. В эти выходные в республике ожидается холодная, а местами ледяная погода.

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«В такую неблагоприятную погоду не допускается посадка картошки, так как она просто может замерзнуть в почве. Кроме того, длительное нахождение на улице при сильном и холодном ветре опасно для самих жителей региона. Очень просто переохладиться и заболеть. Холодный фронт продержится в республике не долго. Уже к следующим выходным погода наладится и станет значительно теплее», — отметили специалисты.
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#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии
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