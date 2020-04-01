Глава Башкирии запретил продажу алкоголя в определенное время суток

По словам руководителя региона, указ вступает в силу с со 2 апреля. Запрет касается не только магазинов, но также ресторанов, кафе и пивных.

Новый приказ предполагает запрет на продажу в период с 18:00 до 10:00, сказано в документе. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Фото: страница главы Башкирии Вконтакте

«Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно - усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем.Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит», – прокомментировал глава региона.