Глава Башкирии запретил продажу алкоголя в определенное время суток
1 апреля, 12:42ОбществоАлия Фатхиева
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Радий Хабиров опубликовал указ на странице в собственных социальных сетях.
По словам руководителя региона, указ вступает в силу с со 2 апреля. Запрет касается не только магазинов, но также ресторанов, кафе и пивных.
Новый приказ предполагает запрет на продажу в период с 18:00 до 10:00, сказано в документе. Указ вступает в силу с момента его подписания.
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Фото: страница главы Башкирии Вконтакте
«Вечерние походы за спиртным ничем хорошим сейчас для вас закончиться не могут. Одновременно - усиливаем меры по борьбе с нелегальной торговлей алкоголем.Прошу прощения, если это кому-то не нравится. История рассудит», – прокомментировал глава региона.
Напомним, в настоящий момент началась череда волевых решений. Вчера руководитель региона объявил в Башкирии режим полной самоизоляции.
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