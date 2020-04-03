Минпромторг рекомендует регионам не ограничивать спиртное на период самоизоляции

Об этом сообщается в соответствующем указе Мантурова, передает ТАСС. Сегодня, 3 апреля, рекомендательное письмо направили главам всех регионов страны.

В ведомстве настоятельно рекомендуют «не менять» установленный режим продажи алкоголя «без крайней необходимости».

«Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение», — говорится в документе.

Ранее, напомним, ограничения на продажу алкоголя ввели власти Башкирии, Карелии, Якутии, Кемеровской области, Тувы, Красноярского и Пермского края.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что ограничительная мера связана с возможным ростом криминогенной обстановки в городе: «Мера для того, чтобы всякая нечисть не просыпалась».