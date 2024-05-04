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Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Взрывные новинки проката: что покажут кинотеатры Уфы в мае 2024 года

Взрывные новинки проката: что покажут кинотеатры Уфы в мае 2024 года

4 мая 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney
Взрывные новинки проката: что покажут кинотеатры Уфы в мае 2024 года
Май этого года выдастся щедрым на новинки из мира кино. Разнообразие жанров определенно порадует самых притязательных ценителей кинематографа. Какие же фильмы выйдут в мировой прокат в мае и что можно будет посмотреть в кинотеатрах Уфы? Рассказываем!

«Министерство неджентльменских дел», 2024 (США, Великобритания, Турция, 18+)

Мастер криминальной комедии Гай Ричи решил снять новую драму о временах Второй мировой. В главной роли появился Генри Кавилл, известный по картинам «Агенты А.Н.К. Л.», «Лига справедливости» и сериалу «Ведьмак». Основой для сценария нового фильма Ричи стала книга Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: Как тайные воины Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции». Приключения диверсантов, снятые в фирменном криминальном стиле режиссера, — это определенно стоит увидеть.

Расписание показов

Минкульт не выдал фильму прокатное удостоверение, поэтому он вряд ли выйдет в офлайн-кинотеатрах. Картина будет доступна к просмотру на онлайн-площадках, в частности на «Кинопоиске», с 10 мая.

Драма «Министерство неджентльменских дел»Драма «Министерство неджентльменских дел»
Драма «Министерство неджентльменских дел»
Фото: kinopoisk.ru
Драма «Министерство неджентльменских дел»Драма «Министерство неджентльменских дел»
Драма «Министерство неджентльменских дел»
Фото: kinopoisk.ru

«Я не киллер», 2023 (США, 18+)

Любители черных комедий и боевиков наверняка будут заинтересованы выходом нового кино от Ричарда Линклейтера («Школа рока», «Отрочество»). На этот раз дважды призер Берлинского кинофестиваля решил порадовать зрителя историей полицейского под прикрытием, который выдает себя за киллера. По данным портала «Это Кино!» фильм основан на реальной истории.

Расписание показов

Выход фильма запланирован на 16 мая. Кинотеатры Уфы, такие как «Киномакс», уже добавили его на афишу. Расписание сеансов находится на стадии подготовки.

Боевик «Я не киллер»Боевик «Я не киллер»
Боевик «Я не киллер»
Фото: kinopoisk.ru
Боевик «Я не киллер»Боевик «Я не киллер»
Боевик «Я не киллер»
Фото: kinopoisk.ru

«Каскадеры», 2024 (США, 14+)

Фанаты Райана Гослинга («Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049») будут рады видеть своего кумира в кинематографической новинке «Каскадеры». Невероятная смесь комедии, драмы и боевика от режиссера Дэвида Литча (не путать с Линчем!).

Расписание показов

Производитель фильма, компания Universal Pictures (США), закрыла свое представительство в России, поэтому показ этой новинки кино в Уфе пока под вопросом.

Комедия, боевик «Каскадеры»Комедия, боевик «Каскадеры»
Комедия, боевик «Каскадеры»
Фото: kinopoisk.ru
Комедия, боевик «Каскадеры»Комедия, боевик «Каскадеры»
Комедия, боевик «Каскадеры»
Фото: kinopoisk.ru

«Планета обезьян: Новое царство», 2024 (США, 12+)

Долгожданная премьера очередной части фантастической франшизы «Планета обезьян». Долго ли еще человечеству оставаться в тени доминирующего вида приматов? Или новое поколение обезьян перевернет историю своего мира? Зрители смогут узнать это в день премьеры нового фильма — 10 мая.

Расписание показов

Будет ли осуществляться показ кино в России, пока неизвестно. Кинотеатры Уфы еще не добавили этот новый фильм в афишу.

Фантастика, боевик «Планета обезьян: Новое царство»Фантастика, боевик «Планета обезьян: Новое царство»
Фантастика, боевик «Планета обезьян: Новое царство»
Фото: kinopoisk.ru
Фантастика, боевик «Планета обезьян: Новое царство»Фантастика, боевик «Планета обезьян: Новое царство»
Фантастика, боевик «Планета обезьян: Новое царство»
Фото: kinopoisk.ru

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса», 2024 (Австралия, 18+)

Фантастический боевик с Крисом Хемсвортом («Тор») и Аней Тейлор-Джой («Варяг», «Ведьма») порадует поклонников франшизы о Безумном Максе. Сюжет нового фильма рассказывает историю становления юной воительницы Фуриосы, которая учится выживать в пустоши.

Расписание показов

Мировой релиз фантастики намечен на 24 мая. Компания-прокатчик Warner Bros. Pictures ушла с российского рынка, поэтому в официальном прокате кинотеатров Уфы фильм не выйдет.

Фантастический боевик «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»Фантастический боевик «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Фантастический боевик «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Фото: kinopoisk.ru
Фантастический боевик «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»Фантастический боевик «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Фантастический боевик «Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
Фото: kinopoisk.ru

«Как я встретил ее маму», 2023 (Россия, 12+)

Актер и режиссер Егор Сальников снял российскую комедию с кавказским колоритом. Аннотации к новому кино обещают зрителям кавказский Болливуд. Комедии присвоен рейтинг 12+, так что в кинотеатры Уфы можно смело отправляться с семьей.

Расписание показов

Новинка стартует в кинотеатрах Уфы с 9 мая. Уже готовятся к премьере такие кинотеатры, как «Синема 5» и «Киномакс».

Комедия «Как я встретил ее маму»Комедия «Как я встретил ее маму»
Комедия «Как я встретил ее маму»
Фото: kinopoisk.ru
Комедия «Как я встретил ее маму»Комедия «Как я встретил ее маму»
Комедия «Как я встретил ее маму»
Фото: kinopoisk.ru

«Любви не бывает?», 2024 (Россия, 18+)

Новинка от создателя сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Дмитрия Фикса рассказывает зрителям о паре людей, разочаровавшихся в любви. Страсти как в Италии, романтика как во Франции, а юмор узнаваемо российский. Новая комедия с элементами мелодрамы, затрагивающая вечную тему борьбы противоположностей, — отличный повод посетить кинотеатры Уфы в праздники.

Расписание показов

Премьера стартует в Уфе с 1 мая. Посмотреть фильм в день премьеры можно в «Глобал Синема» в 19:40 и в «Синема 5», где на 1 мая запланирован сеанс в 20:20. Также оценить новый фильм можно в «Киномакс-Уфа», где сеанс пройдет в 19:10.

Мелодрама, комедия «Любви не бывает?»Мелодрама, комедия «Любви не бывает?»
Мелодрама, комедия «Любви не бывает?»
Фото: kinopoisk.ru
Мелодрама, комедия «Любви не бывает?»Мелодрама, комедия «Любви не бывает?»
Мелодрама, комедия «Любви не бывает?»
Фото: kinopoisk.ru

«Босх: Сад сновидений», 2016 (Испания, Франция, 18+)

Лучший подарок для ценителей документального кино. Новинкой его не назовешь, фильм уже давно появился в графиках мировых кинотеатров и успел заслужить много положительных рецензий. Шоу имеет возрастной рейтинг 18+ и не подойдет для семейного просмотра!

Расписание показов

Фильм покажет кинотеатр «Киномакс-Уфа» 12 мая в 15 ч 00 мин. Билеты доступны в продаже уже сейчас.

Документального кино «Босх: Сад сновидений»Документального кино «Босх: Сад сновидений»
Документального кино «Босх: Сад сновидений»
Фото: kinopoisk.ru
Документального кино «Босх: Сад сновидений»Документального кино «Босх: Сад сновидений»
Документального кино «Босх: Сад сновидений»
Фото: kinopoisk.ru

«Пушистый вояж», 2024 (США, Канада, 6+)

Подборка была бы неполной без новых мультфильмов. «Пушистый вояж» — увлекательная история потерявшихся домашних любимцев, которые пытаются найти дорогу к хозяевам. В озвучке поучаствовал сам Дэнни Трехо («Мачете»).

Расписание показов

Мультфильм уже значится в киноафише «Киномакс-Уфа», время сеансов еще не обозначено.

Мультфильм, комедия «Пушистый вояж»Мультфильм, комедия «Пушистый вояж»
Мультфильм, комедия «Пушистый вояж»
Фото: kinopoisk.ru
Мультфильм, комедия «Пушистый вояж»Мультфильм, комедия «Пушистый вояж»
Мультфильм, комедия «Пушистый вояж»
Фото: kinopoisk.ru

«Бугимен. Царство мертвых», 2020 (Южная Корея, 18+)

Специфичные азиатские фильмы ужасов снова выходят на большой экран. Режиссер Ким Гван-бин предлагает зрителям историю отца и дочери, переехавших в новый дом. В этом кино есть все, что любят поклонники хоррора, — психологические проблемы персонажей, мрачная обстановка и, конечно, потустороннее зло.

Расписание показов

Посмотреть новый фильм в 2D можно будет 8 мая в кинотеатре «Синема Парк Галерея Арт». Сеанс пройдет в 9-м зале в 20 ч 00 мин.

Ужасы «Бугимен. Царство мертвых»Ужасы «Бугимен. Царство мертвых»
Ужасы «Бугимен. Царство мертвых»
Фото: kinopoisk.ru
Ужасы «Бугимен. Царство мертвых»Ужасы «Бугимен. Царство мертвых»
Ужасы «Бугимен. Царство мертвых»
Фото: kinopoisk.ru
#Уфа#Кино#Фильм#Кинопремьеры#Развлечения#Все материалы авторов#Кинотеатр
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