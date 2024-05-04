Взрывные новинки проката: что покажут кинотеатры Уфы в мае 2024 года

Премьера стартует в Уфе с 1 мая. Посмотреть фильм в день премьеры можно в «Глобал Синема» в 19:40 и в «Синема 5», где на 1 мая запланирован сеанс в 20:20. Также оценить новый фильм можно в «Киномакс-Уфа», где сеанс пройдет в 19:10.