Чернобыль, затоп и спальник на болоте: История уфимских микрорайонов

Черниковка — район контрастов. С одной стороны, за ним повелась слава жуткого места, логова шаек и бандитов, куда лучше одному не попадать. До сих пор существуют истории о том, что «Чернягу» делили несколько банд — «Горьковские», «Победа», «Четырка», «Машинка», «Цыганские», «Лопатинские». В память о таком суровом прошлом остались окраины Черниковки, состоящие из угрюмых бараков и общежитий и частного сектора. С другой стороны, Черниковку можно назвать районом-памятником архитектуры. Благодаря усилиям архитекторки Маргариты Куприяновой создан красивый ансамбль — улицы лучеобразно исходят из центра во все стороны, а дома, построенные в стиле неоклассицизм, до сих пор привлекают своей эстетикой. Визитные карточки Черниковки — «восьмиэтажки» на ул. Первомайской и Дворец им. Серго Орджоникидзе. Также в Черниковке сохранились заводы, действует главный футбольный стадион Уфы — «Нефтяник».