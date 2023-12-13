Чернобыль, затоп и спальник на болоте: История уфимских микрорайонов

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Единым городским пространством Уфа становится лишь в последние десятилетия. Раньше известные нам районы быль разбросанными между реками посёлками и деревнями, а некоторые — самостоятельными городами. Сохранились ли их особенности и почему некоторые из них так странно называются — в нашем обзоре.
«Черниковка — не Уфа» — так говорят старожилы как самого северного района, так и Уфы. В наше время пожилые «черниковцы» ещё говорят: «Съездить в Уфу». Дело в том, что в середине XX века Черниковка действительно не входила в состав столицы, а была самодостаточным городом — Черниковск. И даже когда рабочий посёлок Черниковка административно относился к Уфе, сложно было представить его частью города.
Между центром Уфы и заводами, построенными в годы первых пятилеток, была огромная пустошь, заселённая деревушками. Город заканчивался нынешним районом Центрального рынка, а проспекта Октября ещё не существовало. В районе Южного автовокзала действовал уфимский аэродром. До сих пор Черниковка не похожа на остальной город своей архитектурой и планировкой. Она имеет обособленную трамвайную линию, не соединённую с центром Уфы.
Название «Черниковка» происходит от наименования деревни, которая существовала с начала XVII века до промышленного бума. По первой версии, деревню так назвали по фамилии капитана Ивана Черникова, удостоившегося здешних земель за верную службу царю. По другой, Иван Черников-Онучин — помощник первого уфимского воеводы Михаила Нагого. В народе название сокращают до «Чики» и «Черняги», ранее использовались «Черник», «Чернобыль», «Чикаго».
Черниковка — район контрастов. С одной стороны, за ним повелась слава жуткого места, логова шаек и бандитов, куда лучше одному не попадать. До сих пор существуют истории о том, что «Чернягу» делили несколько банд — «Горьковские», «Победа», «Четырка», «Машинка», «Цыганские», «Лопатинские». В память о таком суровом прошлом остались окраины Черниковки, состоящие из угрюмых бараков и общежитий и частного сектора. С другой стороны, Черниковку можно назвать районом-памятником архитектуры. Благодаря усилиям архитекторки Маргариты Куприяновой создан красивый ансамбль — улицы лучеобразно исходят из центра во все стороны, а дома, построенные в стиле неоклассицизм, до сих пор привлекают своей эстетикой. Визитные карточки Черниковки — «восьмиэтажки» на ул. Первомайской и Дворец им. Серго Орджоникидзе. Также в Черниковке сохранились заводы, действует главный футбольный стадион Уфы — «Нефтяник».
В Черниковку переедет Театр юного зрителя, ныне находящийся в Сипайлово. Он займёт уже недействующий кинотеатр «Победа» (кстати, памятник архитектуры). Часто в новостные сводки стал попадать Колхозный рынок — в ноябре возле него случилась техногенная авария, из-за чего по улицам потекли багровые реки. До этого несколько раз возле «Колхозки» происходили пожары, один из которых пришлось тушить с привлечением авиации. А в парк Калинина, находящийся «на границе с Уфой», до сих пор страшно ходить.
Зелёную рощу уфимцы, в особенности — молодёжь, называют «Зелёнкой». К раствору, который применяют для обработки ран, это название не имеет отношения. Так назывался санаторий. На его месте с 1918 года существовал дом отдыха для рабочих железнодорожных мастерских. Санаторием «Зелёная роща» он стал в 1966 году. Недавно мы рассказывали, что люди говорят об отдыхе в нём.
Активная застройка юго-восточной и восточной части Уфы (между речкой Сутолокой и Уфимкой) началась в 70-х годах. Раньше это место было заселено несколькими деревнями — на севере пространство ограничивалось Тужиловкой, на юге — «Старой Уфой». Кстати, речка Сутолока, в наши времена загнанная в коллекторы, раньше была полноводной — в ней водилась рыба, она имела пристань и водяную мельницу.
В советские времена в Зелёнке появились жилые массивы и несколько предприятий — электротехнический завод, кондитерская фабрика, трикотажная фабрика. Но значительная территория не подверглась застройке — например, Ботанический сад, Парк Лесоводов, а также леса, протяжённые от устья Уфимки до нынешнего микрорайона «Планета». Возле торгового центра «Иремель» действует одноимённое колесо обозрения — самое высокое в Уфе.
Осенью в Зелёной роще начался новый этап — за территорией ВДНХ появится жилой комплекс на более, чем 1000 квартир. Застройщик связан с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым.
Мало кто знает, что Дёма тоже когда-то была самостоятельным городом. Но продлилось этой очень короткое время — с весны по осень 1943 года, после чего была включена в состав Уфы. Она до сих пор отделена от остальной Уфы естественной преградой — реками Дёмой и Белой. Выезд туда и на самом деле кажется поездкой в другой населённый пункт.
Этимология этого населённого пункта связана с башкирским названием реки Дим, что в переводе означает «омут, глубокое место в реке». На русский язык её назвали «Дёма». Старожилы рассказывают о том, что иногда район в шутку называли ДДР — «Дёмская демократическая республика». Также в сленге встречаются такие ярлыки, как «Спальник», «Деревня», «Град». Кстати, сегодня Дёма — единственный административный район в Уфе, сохранивший историческое наименование.
Развитие Дёмы связано с железной дорогой — именно во время строительства Самаро-Златоустовской железной дороги перед мостом над Белой и появился посёлок. Ещё она известна как место формирования 112-й башкирской кавалерийской дивизии. После войны там появился Парк культуры и отдыха с цветниками, открытым кинотеатром, тиром, катком, шахматным залом. Сейчас Дёма ассоциируется со знаменитым «Вьетнамским рынком».
Отдалённость Дёмы до сих пор приносит проблемы. На прямой линии с Радием Хабировым жители потребовали заменить автобусы, следующие в этот район из Сипайлово. Дорогу, соединяющую Уфу и Дёму, собираются отремонтировать за 66,6 млн рублей. В Дёме есть местная забава — сжигать автомобили. За последние несколько месяцев поджигатели расправились с 4 автомобилями.
Другое место, отсечённое естественной преградой — Затон. По названию понятно, что развитие района определено географией. Затон — часть реки, в которой суда находятся на стоянке, потому что там им не угрожают ледоход и течение. В старом русле Белой находилась стоянка Башкирского речного пароходства. Застройка микрорайона началась с судоремонтного завода. В Затоне действует единственное в Уфе речное училище. Однако будущее судоходства сомнительное — дело в рекордном обмелении Белой. В советское времена микрорайон уничижительно называли «Деревня-2» по аналогии с Дёмой. Из-за частых наводнений место получило сленговый топоним «Затоп».
Сейчас микрорайон активно застраивается и «прирастает» населёнными пунктами — Миловкой, Михайловкой. Затону свойственны проблемы с транспортом — люди опаздывают на работу, автобусы переполняются с первых остановок. Летом в Затоне правоохранители накрыли подпольное казино. Недавно там открыли благоустроенный парк, который стоил городу в 2,3 млн рублей.
Одна из отдалённых частей Уфы — Шакша. Кстати, не следует путать микрорайон Шакша с деревней, находящейся по соседству, но относящейся к Иглинскому району.
О значении слова «шакша» спорят лингвисты. Одни связывают его с шалашами и домиками на лодках и плотах, а также кухнями на речных судах. Для других «шакша» — старый способ варки кожи в кожевенном производстве. Противоположного мнения придерживаются историки, настаивающие на тюркском или финно-угорском происхождении слова. Например, краеведка Зинаида Гудкова считает, что так в тюркских языках называлось отхожее место. Другая версия — описание болотистой местности на мордовском языке.
Достопримечательностей в Шакше немного — рядом находится фанерный комбинат «Кроношпан», а черте микрорайона — исправительная колония, откуда в прошлом году бежал заключённый. В прошлом году Мавлиев открыл там ледовую арену «Юлаевец».
Шакша существовала как самостоятельный посёлок с конца XIX век — краеведы говорят, что на его месте располагался салотопенный завод, тогда же появилась одноимённая железнодорожная станция.
В конце 70-х — начале 80-х у уфимских градоначальников появилась «голубая мечта» — построить метро. Но в СССР строительство метрополитена должно было обосновываться населением города. Для этого Уфа должна была стать миллионником. Поэтому в 1980 году Шакша стала частью Уфы, а железнодорожная станция планировалась как конечная станция метро.
Но идея о метро канула в лету, а Шакша осталась с транспортными проблемами. Наиболее доступный способ добраться до города — электричка. Шакшинский мост — единственная прямая автомагистраль, соединяющая с Уфой — не справлялся с потоком, поэтому его решили реконструировать. И это привело к большим проблемам. Каждый час-пик оборачивается транспортным коллапсом на северо-востоке Уфы. Пару лет назад местные жители создали петицию о выделении Шакши в самостоятельный район столицы из-за «полного безразличия городских властей».
Сипайлово — главный спальный район. Когда-то на его месте были заливные луга, рядом — деревня, а у озёр и болот, по воспоминаниям жителей Старого Сипайлово, паслись коровы. «Сипайлово» называлась деревня возле озера Ашкадар (ныне известном как Кашкадан) — по фамилии заседателя уфимского земского суда, титулярного советника (1844 год) Михаила Сипайлова, который владел семью дворовыми крестьянами в сельце Загорном (Приют) Уфимского уезда. Фамилия восходит к династии польской шляхты, происходившей из Смоленска.
Сегодня Сипайлово — сверхурбанизированное место, в котором едва ли найдётся клочок для последующей застройки. Он служит пристанищем и ночлежкой для 120 тысяч человек, работающих на разных предприятиях города. В микрорайоне появилась инфраструктура и рабочие места — множество торговых точек и комплексов, коммунальные службы, автосервисы, фитнес-центры, больницы. По плотности социальных учреждений Сипайлово — лидер города. Даже посмотрев на карту, можно увидеть, что детские сады и школы построены в каждом квартале микрорайона.
Жители Уфы пренебрежительно называют Сипайлово «болотом» — из-за того, что построено на заболоченной местности, или «дырой» — из-за транспортной недоступности. В 2001 году уфимский писатель Салават Вахитов издал «Словарь уфимского сленга начала XXI века», в котором Сипайлово обозначается следующими выражениями: «пустыня», «уфимская Сахара» (так как при строительстве заболоченную местность засыпали песком), «каменные джунгли», а также «Сипуха» и «Сипа».
Недавно на улице Юрия Гагарина неизвестный, проходя мимо детской площадки, бросил туда взрывное устройство. До этого 15-летний подросток начал палить из пневматического оружия.
Кстати, недавно мы писали про то, как поживает Гагаринский рынок — обветшалый «мир скидок» в центре Сипайлово.