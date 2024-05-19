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Posted Сегодня, 15:56

Published Сегодня, 15:56

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

В Уфе закроют проезд на все лето по четырем улицам

В Уфе на летние месяцы закрывают четыре улицы

19 мая 2024, 15:56
Фото: Изображение Midjourney

В Уфе закроют проезд на все лето по четырем улицам

В мэрии объяснили это необходимостью ремонта и строительства дорог.

Сегодня стало известно об очередной инициативе городских властей по ремонту и реконструкции дорог сразу на нескольких крупных улицах. Начиная с понедельника, 20 мая и до 30 августа, будет закрыт проезд по одному из самых нагруженных участков ул. Р. Зорге от от 50 лет СССР до Шафиева. Также с завтрашнего дня и до 23 сентября перекроют движение на улицах Благоварской и Дзержинского и до 31 октября на ул. Шафиева от въезда во двор дома №14 до Рихарда Зорге.

В мэрии Уфы объяснили, что было принято решение все же оставить проезд для автомобилистов в виде одной полосы движения или части проезжей части в зависимости от того, какие работы будут проводиться.

#Башкирия#Ремонт дорог#Башкортостан#Ремонт дорог в Уфе#Новости Башкирии#Транспорт#Строительство и ремонт дорог
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