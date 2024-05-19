В Уфе на летние месяцы закрывают четыре улицы

Сегодня стало известно об очередной инициативе городских властей по ремонту и реконструкции дорог сразу на нескольких крупных улицах. Начиная с понедельника, 20 мая и до 30 августа, будет закрыт проезд по одному из самых нагруженных участков ул. Р. Зорге от от 50 лет СССР до Шафиева. Также с завтрашнего дня и до 23 сентября перекроют движение на улицах Благоварской и Дзержинского и до 31 октября на ул. Шафиева от въезда во двор дома №14 до Рихарда Зорге.