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Власти Уфы ищут подрядчика для ремонта дороги до Дёмы

В Уфе отремонтируют Дёмское шоссе за 66,6 млн рублей

30 ноября 2023, 03:46
Фото: 1MI

Власти Уфы ищут подрядчика для ремонта дороги до Дёмы

Большую часть контракта оплатит казна республики.

Уфимские власти хотят отремонтировать участок трассы между Уфой и Дёмой. Начальная цена контракта — 66,6 млн рублей.

Речь идёт об отрезке между улицей Флотским переулком (возле так называемой «Цыганской поляны») и мостом через реку Дёму. Работы должны начаться 20 мая и закончиться 30 августа 2024 года.

Подрядчик должен будет снять текущий асфальтный слой, демонтировать чугунные люки, установить новые, установить асфальтобетонную смесь, нанести разметку. Заказчиком работ выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений городской администрации. Уфимская казна выделит до 2 млн рублей на ремонт дороги, остальные расходы возьмёт на себя бюджет Башкирии.

Власти определились с тем, кто будет ремонтировать участок улицы Зорге. Этим займётся фирма, отвечавшая за реконструкцию трассы «Бирск — Тастуба — Сатка». А для ремонта улицы Революционной власти хотят снести несколько зданий и оставить уфимцев без кольца на «Центральном рынке».

#Город#Уфа#Дороги#Госзакупки#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Дёма
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