В Уфе отремонтируют Дёмское шоссе за 66,6 млн рублей

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Уфимские власти хотят отремонтировать участок трассы между Уфой и Дёмой. Начальная цена контракта — 66,6 млн рублей.
Речь идёт об отрезке между улицей Флотским переулком (возле так называемой «Цыганской поляны») и мостом через реку Дёму. Работы должны начаться 20 мая и закончиться 30 августа 2024 года.
Подрядчик должен будет снять текущий асфальтный слой, демонтировать чугунные люки, установить новые, установить асфальтобетонную смесь, нанести разметку. Заказчиком работ выступает Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений городской администрации. Уфимская казна выделит до 2 млн рублей на ремонт дороги, остальные расходы возьмёт на себя бюджет Башкирии.
Власти определились с тем, кто будет ремонтировать участок улицы Зорге. Этим займётся фирма, отвечавшая за реконструкцию трассы «Бирск — Тастуба — Сатка». А для ремонта улицы Революционной власти хотят снести несколько зданий и оставить уфимцев без кольца на «Центральном рынке».