В Уфе отремонтируют Дёмское шоссе за 66,6 млн рублей

Власти определились с тем, кто будет ремонтировать участок улицы Зорге. Этим займётся фирма, отвечавшая за реконструкцию трассы «Бирск — Тастуба — Сатка». А для ремонта улицы Революционной власти хотят снести несколько зданий и оставить уфимцев без кольца на «Центральном рынке».