Двери не закрываются: что творится в час пик в самом большом спальном районе Уфы

Толпа скудеет лишь к 9 утра. Если на 110С с трудом можно найти стоячее место, а на 266 можно найти одно-два сидячих, то остальные автобусы и маршрутки подъезжают полупустыми. Однако без частных маршруток ситуация была бы хуже. Мало того, что автобусы «Башавтотранса» не способны вместить столько людей (а мы говорим лишь об одной остановке), так в некоторых направлениях без частников вовсе невозможно было бы уехать. Например, в Дёму или Затон. Отрезанными бы остались и те, кому нужно добираться до кварталов севернее «Спортивной». Троллейбусов и трамваев в Сипайлово нет.