Двери не закрываются: что творится в час пик в самом большом спальном районе Уфы

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Накануне, Радий Хабиров в очередной раз подвел промежуточные итоги «транспортной реформы», которая продолжается уже пять лет. И все эти годы, жители отдалённых районов Уфы, периодически жалуются на проблемы с общественным транспортом.
Сипайлово — крупнейший спальный район Уфы. Его жители, неоднократно критиковали недостаточную частоту общественного транспорта в часы пик, а также на раннее завершение работы маршрутов. Проще говоря: утром из Сипайлово сложно уехать, а вечером не просто вернуться обратно. Мы решили исследовать, что происходит в микрорайоне на остановках общественного транспорта в утренние часы пик.
Первые пассажиры прибывают на остановку «Детско-юношеский центр „Салям“» в седьмом часу утра. Возле ещё закрытых овощных лавок собираются люди по трое-четверо, курят, сонно общаются. Первые автобусы прибывают и выезжают полупустые.
Ближе к семи часам народу прибывает. Пассажиры в основном дожидаются 222, 244 или 209 маршруток — в северную часть города, где расположены промышленные предприятия. Те, кто работают в Черниковке или в районе Уфимского шоссе, быстро наполняют маломестные «газели». Несмотря на новые автобусы, о закупке которых с помпой сообщают власти, эти маршруты до сих пор держатся на пятнадцатиместных «ГАЗ 322133».
В 7:10–7:30 — на остановке возникает столпотворение. Автобусы №75 подъезжают с интервалом в несколько минут и быстро заполняются. Не меньшей популярностью пользуются 266-е маршрутки. Далее идут «шестёрка», следующая в центр через ул. Менделеева, и 39-й — он объезжает микрорайон «Планета», собирая пассажиров на Уфимском шоссе и в Глумилино.
Однако больше всех заполняется 110С — большой автобус, следующий из Новобулгаково до Инорса. К остановке ДЮЦ «Салям» он уже подъезжает заполненным. Причём это происходит в обоих случаях — когда автобус едет в док или в аэропорт. Дело в том, что у 110С большие интервалы движения — около получаса. При этом в Инорс едет большое количество работников завода — большая часть пассажиров выходит на остановке Заводоуправление УМПО. Работники того же завода заполняют обратный рейс — возвращающиеся с ночной смены жители Сипайлово и Зелёной рощи. Из-за этого дверь в салон еле закрывается, пассажиры придавливаются к дверям. Некоторые, видя картину в подъезжающем автобусе, предпочитают махнуть рукой и ждать следующего.
Иногда приходилось слышать перебранки возмущённых пассажиров с кондукторами. В ответ на агрессивное «Сколько это можно терпеть?», работники транспорта отвечают: «Вы не нам жалуйтесь, а тем, кто выше». В том же 110С кондукторша сказала, что проблема — в дефиците кадров: «Автобусы новые привезли, а водителей нет! Зарплату повышают, говорят, что 50 тысяч — это много. Никто не идёт и на 50 тысяч!”
Кроме «стандартных» маршрутов, едущих в центр, популярностью пользуются и другие — 235 (в Дёму), 232 (Цветы Башкирии), 210 (ЖБЗ, Черниковка). В то же время меняется расклад сил — всё меньше людей садится в 75 автобус, предпочитая маршрутки №266.
Можно предположить, что дело во времени маршрута в пути. Маршрут 266 быстрее минует «Планету» и ипподром «Акбузат». Тогда как 75 заезжает на ул. Рудольфа Нуреева, едет по ул. Энтузиастов, сворачивает на ул. Лесотехникума и через ул. Менделеева выезжает на ул. 50 лет СССР, что ощутимо увеличивает время в дороге.
Толпа скудеет лишь к 9 утра. Если на 110С с трудом можно найти стоячее место, а на 266 можно найти одно-два сидячих, то остальные автобусы и маршрутки подъезжают полупустыми. Однако без частных маршруток ситуация была бы хуже. Мало того, что автобусы «Башавтотранса» не способны вместить столько людей (а мы говорим лишь об одной остановке), так в некоторых направлениях без частников вовсе невозможно было бы уехать. Например, в Дёму или Затон. Отрезанными бы остались и те, кому нужно добираться до кварталов севернее «Спортивной». Троллейбусов и трамваев в Сипайлово нет.
Если сесть на 75 автобус около 9 утра, то до остановки «ул. Юрия Гагарина» (напротив рынка «Корсо») вы точно найдёте сидячие места. На пути до «Планеты» в это время будут свободны и стоячие места у окна с удобными поручнями.
Однако у той же «Планеты» начинаются испытания — крупногабаритный автобус с трудом заезжает на ул. Энтузиастов, делает крюк, прежде чем поехать к проспекту. Этот крюк занимает 5 минут во время относительно спокойного трафика. В час-пик можно потратить до 10 минут.
Не заполненный до конца, автобус доезжает до перекрёстка ул. 50 лет СССР — пр. Октября. И здесь начинается новое испытание — бутылочное горлышко.
Дело вот в чём: светофор на «Спортивной» устроен так, что даёт приоритет водителям на проспекте в ущерб тем, кто желает въехать на него. Из-за этого на ул. 50 лет СССР образуется пробка, тянущаяся до остановки «ул. Ростовская». В свободный трафик здесь можно потерять 5-7 минут, а час-пик — от 10 минут.
Раньше 75 автобус был основным для жителей Сипайлово. Мобильный, но вместительный, он довозил людей до «Планеты», проспекта, центра. Но теперь ситуация поменялась. В начале 2022 года Башкирия закупила 35 автобусов для обслуживания 75 маршрута.
Однако то, что властям казалось предметом гордости, оказалось проблемой для местных жителей. Низкая мобильность и неповоротливость привели к тому, что, во-первых, водители автобуса должны делать крюк возле «Планеты». Во-вторых, медленная скорость автобуса приводит к быстрой заполняемости в час-пик несмотря на короткие интервалы движения. В-третьих, увеличилось время, за которое можно добраться до центра. Так, проезд до «Дома печати» составляет 40 минут, до «Гостиного двора» — почти час. Для сравнения — столько же занимает дорога до центра Уфы из Благоварского района или Чишмов.
Современное поколение сипайловчан успело привыкнуть к транспортной доступности, когда проезд до работы и учёбы не занимал целое утро и не становился поводом для стресса. Они с грустью вспоминают, как несколько лет назад до «Юрюзани» мог добросить 52С, до центра проворно добирался 285, а 75 был комфортным автобусом, который всегда выручал.
Для того, чтобы решить проблему транспортной доступности, мало жалоб и комментариев в соцсетях. Люди предлагают ввести отдельные маршруты от центра до «Планеты», чтобы туда не приходилось заезжать сипайловчанам. Также поступают предложении о введении нового маршрута в Черниковку, альтернативного 210 маршруту. Но пока проблема повисла в воздухе, крупный микрорайон будет страдать подобно новообразованным районам Уфы. Жители Сипайлово вынуждены соглашаться на переполненные маршрутки и ни свет, ни заря идти на остановки, чтобы успеть по своим делам.