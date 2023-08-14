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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

От игрушек до еды: смотрим, что продают на знаменитом Вьетнамском рынке в Уфе

От игрушек до еды: смотрим, что продают на знаменитом Вьетнамском рынке в Уфе

14 августа 2023, 11:57
Фото: mkset.ru
Mkset посетил «Вьетнамский» рынок в Дëмском районе Уфы и рассказал, какие интересные находки здесь можно приобрести.

Вьетнамский Дëмский рынок в Уфе является достаточно крупной торговой базой, где можно найти практически любой товар, начиная предметами рыбалки и заканчивая одеждой и обувью. Большая часть торговых точек содержится торговцами из Китая и Вьетнама, но нередко здесь можно встретить как товары отечественного производства, так и привезённые продавцами из других стран.

Возможна покупка оптом и в розницу. Некоторые павильоны, например, специализируются именно на оптовых продажах, о чём они пишут при входе.

Стоит отметить, что оплата по большей части принимается наличными, либо же переводом на карту. Терминалы присутствуют только в супермаркете и кафе.

На территории рынка располагается 12 павильонов, один из которых в настоящее время закрыт.

Адрес торговой базы: улица Вахтангова, 25.

Режим работы

Рынок ежедневно открыт для всех желающих в промежутке с 9:00 до 17:00, однако приходить стоит лучше всего утром и в обеденное время, поскольку некоторые точки работают по собственному графику. Обычно в 16 часов многие из них уже закрываются. Обеденный перерыв у каждого продавца наступает индивидуально, но зачастую они не оставляют свои точки даже в это время, продолжая принимать покупателей.

Ежегодно в период конец января-начало февраля большая часть павильонов не работает в связи с празднованием вьетнамского Нового года.

Как добраться

До Вьетнамского рынка можно добраться двумя способами: пешком и на автомобиле. Первый путь лежит через железнодорожный мост. Пройдя по нему до конца и не спускаясь к самой железной дороге, вы окажитесь в менее оживлённой части рынка.

Подъём на мостПодъём на мост
Первое, что встречает нас на рынкеПервое, что встречает нас на рынке
Подъём на мост
Фото: mkset.ru

А вот при продвижении вглубь территории взору открывается уже более приятная картина, поскольку самые проходимые торговые точки сосредоточены именно в центре.

Если же вы приехали на автомобиле или решили пройтись пешком от микрорайона «Яркий», вам уже не придётся идти лишние несколько шагов до центра, ведь с центрального входа вы сразу попадаете на него.

Центральный вход на рынокЦентральный вход на рынок
Фото: mkset.ru

Разнообразие товаров

Дёмский рынок пользуется большой популярностью за счёт большого разнообразия товаров и приемлемых цен. Более того, иногда здесь можно и поторговаться за небольшую скидку. Посмотрим, какую продукцию здесь можно найти.

Детские товары

Торговая база буквально заполнена разнообразными игрушками, канцелярией и одеждой для детей. Здесь вы без труда найдёте куклу персонажа из какого-нибудь известного мультфильма, школьную форму, ранец или яркий наряд по приемлемым ценам. К примеру, ортопедический рюкзак для ребёнка здесь можно купить от 1000 рублей.

Фото: mkset.ru

Помимо товаров для детей, что-то полезное для себя могут найти и их родители.

Одежда

Дëмский рынок во все времена был переполнен предметами гардероба, поэтому, если не любитель гнаться за дорогими брендами или вам не так важна их популярность, тут вы можете спокойно подобрать себе нужную вещь. Это касается и сезонной одежды.

Фото: mkset.ru

Товары для дома

На рынке достаточно торговых точек, где можно найти предметы для создания интерьера в доме и благоустройства сада. Например, вот какие фигурки для двора встречаются в павильоне у центрального входа.

Фото: mkset.ru

Аксессуары и техника

Найти для себя подходящий аксессуар проще простого, если приглядеться к местному ассортименту внимательнее. Помимо простеньких сумочек, ремней и прочего в этом духе, местные продавцы предлагают нам большое разнообразие очков, как солнцезащитных, так и необходимых для коррекции зрения.

Нетрудно здесь наткнуться и на мелкую технику вроде наушников, зарядных устройств, кольцевых ламп, микрофонов и даже колонок.

Фото: mkset.ru

Помимо всего этого, на рынке также можно приобрести предметы личной гигиены, косметику, бытовую химию, товары для творчества и рыбалки и так далее.

Местный супермаркет

Помимо павильонов с кучей разнообразных товаров, на территории располагается магазин, в котором можно найти не только обычные продукты, но и товары из Вьетнама. Среди них: быстрозавариваемая лапша разных видов, соусы, напитки, включая вьетнамский кофе и чай, а также диковинные сладости вроде моти (десерт из рисового теста).

Цены несильно разнятся с привычными нам супермаркетами.

Супермаркет снаружиСупермаркет снаружи
Супермаркет снаружиСупермаркет снаружи
Товары, которые удалось приобрести. Товары, которые удалось приобрести.
Растворимый молочный чайРастворимый молочный чай
МотиМоти
Лапша быстрого приготовленияЛапша быстрого приготовления
Супермаркет снаружи
Фото: mkset.ru

Местная достопримечательность

Завсегдатые гости «Вьетнамки» знают, что именно здесь можно полакомиться корн-догами, которые раньше пользовались большим спросом среди местных покупателей. У ларька выстраивалась очередь из желающих. Сейчас, к сожалению, такого ажиотажа на это лакомство нет.

К слову, помимо ларька, на рынке также имеется кафе-столовая, где можно отведать как обычные блюда, так и заказать себе что-то из небольшого списка предложенных блюд. Ранее Mkset делал более подробный обзор данного заведения.

#Анна Савельева#Торговля
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