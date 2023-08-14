От игрушек до еды: смотрим, что продают на знаменитом Вьетнамском рынке в Уфе

Рынок ежедневно открыт для всех желающих в промежутке с 9:00 до 17:00, однако приходить стоит лучше всего утром и в обеденное время, поскольку некоторые точки работают по собственному графику. Обычно в 16 часов многие из них уже закрываются. Обеденный перерыв у каждого продавца наступает индивидуально, но зачастую они не оставляют свои точки даже в это время, продолжая принимать покупателей.