Между Улицами Галле и Шафиева: где размещался первый уфимского аэродром

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
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Updated Сегодня, 13:31
Важная дата для башкирской авиации — 7 июля 1933 года. В этот день Совет народных комиссаров БАССР принял постановление о создании независимого отряда сельскохозяйственной авиации. В постановлении также была просьба обеспечить отряд необходимыми самолетами и моторами, которые могли бы использоваться для почтовой авиасвязи. 15 июля 1933 года открылась первая авиалиния, проходящая по кольцевому маршруту: Уфа — Магнитогорск — Белорецк — Толбазы — Стерлитамак — Ишимбаево — Мраково — Баймак — Тукан — Архангельское — Уфа.
Первый аэропорт или старый уфимский аэродром, располагался в центре Уфы, за улицей Зорге. Границами аэродрома были улицы Галле и Шафиева.
Следует помнить, что в то время местоположение аэродрома находилось на окраине Уфы. Территория от современного Аграрного университета до Черниковки была полем с деревнями, некоторые из которых уже исчезли, но оставили отпечаток в уфимской топонимике, например, Глумилино. С аэродрома осуществлялись рейсы гражданской авиации как по республике, так и по всему СССР.
Гражданская авиация, развившаяся после Великой Отечественной войны, столкнулась с необходимостью адаптироваться к появлению реактивных самолетов и увеличению размеров и веса гражданских и транспортных машин. Это подразумевало строительство новых аэродромов со специальными бетонными взлетно-посадочными полосами, рулежными дорожками и стоянками.
Уфимский аэродром, который имел грунтовое покрытие, не мог удовлетворить требованиям новых самолетов, а его потенциал ограничивался винтовыми самолетами. Перед возникшей проблемой стояло два варианта решения — модернизировать существующий аэродром или строить новый за пределами города Уфа.
Возможность реконструкции старого уфимского аэродрома для использования реактивной авиации была несомненной. Были зарезервированы участки под строительство бетонной ВПП, что сделало модернизацию уже существующей инфраструктуры на первый взгляд более простой задачей. Однако появился новый фактор — развитие города Уфы. Требовалось строительство новых микрорайонов, а аэродром, находящийся в центре города, был рассматриваем для застройки. Одновременно возникли вопросы безопасности: модернизированный аэродром мог бы стать причиной низколетящих самолетов, и стоит помнить, что на этом аэродроме уже произошла хотя бы одна авиакатастрофа с погибшими.
В начале 1966 года старый уфимский аэродром был закрыт и его территория отдана под строительство крупного жилого микрорайона. Было принято очень правильное решение вынести аэродром за территорию Уфы. Однако от старого аэродрома осталось всего одно напоминание — дом по адресу Зорге, 15, который сейчас известен как дом с петушком или дом Костерина. Это было бывшее здание аэропорта.
В 1972 году в Уфимском объединенном авиаотряде была создана эскадрилья самолетов «Ту-134». Начиная с этого времени, авиаотряд начал выполнять регулярные рейсы не только в Москву и южные города, но также в районы Крайнего Севера и столицы союзных республик. Через несколько лет были введены в эксплуатацию самолеты «Ту-154».
В 1991 году Уфимский авиаотряд был преобразован в самостоятельную авиакомпанию под названием «Башкирские авиалинии». Она захотела представить себя как национальная авиакомпания и начала осваивать полеты на международных направлениях. В 2000 году Международный аэропорт «Уфа» выделился из состава «Башкирских авиалиний» и стал развиваться самостоятельно, преобразовавшись в открытое акционерное общество.
Одним из знаков года крупных перемещений можно смело назвать 2007 год, когда в Уфимском аэропорту был полностью завершен масштабный проект реконструкции. Вместо старого аэровокзала был возведен современный терминал для внутренних авиалиний, а также был построен новый склад для хранения авиационного топлива и других необходимых материалов. Уфимский аэропорт тогда смог полностью соответствовать всем международным стандартам качества и безопасности. В новом здании аэровокзала были установлены три телескопических трапа, а также были установлены лифты, эскалаторы и другие инновационные технические решения. Пропускная способность обоих терминалов составляет 800 пассажиров в час.
Сейчас Аэропорт «Уфа» проводит масштабную реконструкцию и модернизацию в преддверии 450-летия республики. На данный момент известно, что на реконструкцию освещения аэропорта «Уфа» будет выделено до 34 млн рублей. Исполнителю поручено провести изменения в архитектурном освещении зданий терминалов аэропорта и установить световую вывеску на терминале, направленную к привокзальной площади.
Весь процесс реконструкции займет около трех месяцев. В рамках выполненных работ будет предоставлена трехлетняя гарантия, включающая демонтаж реечных алюминиевых потолков «Кубота» и «Армстронг», замену кабеля, лотков и светильников, а также демонтаж надписей: «Уфа, AIRPORT» и фасадных панелей. Также известно, что планируется расширение зоны въезда на привокзальную площадь в Международном аэропорту «Уфа». добавление двух новых въездных стоек будет положительно влиять на сокращение очередей автомобилей и уменьшение времени, необходимого для въезда на привокзальную площадь в часы пик. Это решение также позволит сократить очереди, так как будет расширен въезд.