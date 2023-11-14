Между Улицами Галле и Шафиева: где размещался первый уфимского аэродром

Одним из знаков года крупных перемещений можно смело назвать 2007 год, когда в Уфимском аэропорту был полностью завершен масштабный проект реконструкции. Вместо старого аэровокзала был возведен современный терминал для внутренних авиалиний, а также был построен новый склад для хранения авиационного топлива и других необходимых материалов. Уфимский аэропорт тогда смог полностью соответствовать всем международным стандартам качества и безопасности. В новом здании аэровокзала были установлены три телескопических трапа, а также были установлены лифты, эскалаторы и другие инновационные технические решения. Пропускная способность обоих терминалов составляет 800 пассажиров в час.